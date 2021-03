Tanti smartphone ed auricolari Bluetooth in sconto tra le offerte di primavera Amazon

Anche oggi, venerdì 26 marzo 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a smartphone e accessori che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare lo smartphone realme 7 5G, che attualmente potete portarvi a casa a soli 219,90€, rispetto ai 279€ usuali di listino, per un risparmio reale di circa 60€. Si tratta di un dispositivo compatto ed affidabile che porta il supporto 5G alla portata di tutti. Lo smartphone realme 7 5G è animato dal SoC MediaTek Dimensity 800U, che offre una potenza più che adeguata ad eseguire alla perfezione tutte le applicazioni di utilizzo comune e spicca particolarmente in campo videoludico.

Il display da 6,5″ è davvero fantastico e risulta un vero piacere per gli occhi, grazie alla sua frequenza di aggiornamento di ben 120Hz, accompagnata da una frequenza di campionamento di 180Hz. La batteria da 5000mAh integrata offre un’autonomia davvero elevata e difficilmente vi ritroverete nella situazione di cercare una presa di corrente o ricorrere ad un power bank per ricaricare il dispositivo. Inoltre, lo smartphone realme 7 5G supporta anche la ricarica inversa OTG, consentendovi di caricare altri accessori.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone e accessori tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

