Tanti giochi PS4 e PS5 con sconti sino al 60% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, giovedì 27 maggio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai videogiochi PS4 e PS5, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti che trovate nella giornata odierna a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo The Last Of Us – Parte II, che attualmente potete portarvi a casa a soli 29,98€, rispetto agli usuali 74,99€ di listino, per un risparmio reale di 45,01€.

The Last Of Us – Parte II ha come protagonista Ellie, la quale, con l’aiuto di altri personaggi, dovrà infiltrarsi in una Seattle in rovina e combattere le forze del WLF (Washington Liberation Front) e la setta dei Serafiti.

Il titolo trasporta il giocatore in un mondo gretto e ricco di insidie, dove i veri nemici non sono solo le creature infette e modificate dal Cordyceps, ma gli altri esseri umani, ormai allo sbando dopo la caduta della civiltà come la conosciamo.

Uno dei più grandi pregi di The Last of Us – Parte II è quello di divincolarsi dalle logiche di buoni e cattivi, di eroi e villain, di personalità benevole e altre portatrici di sventure.

Piuttosto interessante anche Death Stranding, proposto a soli 19,98€, videogioco d’avventura in cui si vestono i panni di Sam Porter Bridges, un corriere che cerca di fornire i beni minimi per la sopravvivenza alle persone che vivono separate, come eremite, o confinate nelle città, dopo che il mondo è stato colpito da una misteriosa esplosione che ha rotto la parete tra vivi e morti.

