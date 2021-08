Tanti accessori per Nintendo Switch in sconto tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, mercoledì 18 agosto 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative agli accessori per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, perfetti per una console ibrida… o completamente portatile.

Abbiamo cercato le migliori offerte sullo store, selezionato le più interessanti e fatto una selezione di quelle che non vi dovreste perdere, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vi segnaliamo c’è anche una utilissima cover con pellicola protettiva per Nintendo Switch Lite, ottima se la console è in mano a giocatori giovanissimi o, semplicemente, la portate sempre in giro con voi.

Con HEYSTOP Cover per Nintendo Switch Lite avete a disposizione una cover leggermente elastica, una pellicola protettiva e quattro copri analogici in gomma, il tutto a €13,59 invece dei €15,99 di listino. La versione che vi proponiamo è trasparente, ma potete scegliere anche un modello colorato (basato sulle colorazioni originali della console.

Se amate il supporto fisico, sia con Switch Lite che con il modello classico avrete bisogno di un posto per tenere le cartucce dei vostri videogiochi preferiti. Per questo vi proponiamo HEYSTOP Porta schede per Nintendo Switch tra le offerte del giorno di Amazon a €12,74 invece dei €14,99 di listino.

Un’ottimo accessorio perché vi permette di portare con voi fino a dieci videogiochi, ha uno slot per tenere anche una Micro SD, e viene fornito con quattro copri analogici colorati.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su accessori per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite tra gli sconti di oggi di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte del giorno di Amazon: accessori per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite

