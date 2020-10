Tante smart TV Samsung, LG e Hisense a prezzi scontati tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, martedì 6 ottobre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a smart TV Samsung, LG e HiSense, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo dalla gigantesca LG 75UN71006LC.API, Smart TV equipaggiata con un pannello di ben 75″ a risoluzione 4K ideato per esaltare al massimo tutto ciò che guardate. Il potente processore Quad Core 4K integrato elimina la rumorosità nei video e crea colori e contrasti più vividi. Le immagini a bassa risoluzione sono potenziate e riprodotte con una qualità più fedele possibile a quella del 4K. Inoltre, la tecnologia ThinQ AI renderà la vostra vita più semplice grazie al riconoscimento della voce naturale che permetterà di controllare e comandare il vostro ecosistema per smart home e Internet of Things (IoT). Il sistema operativo WebOS, infine, offre un accesso immediato a tutte le applicazioni di streaming maggiormente utilizzate, come Netflix, YouTube, Disney+ ed altro ancora.

Solitamente LG 75UN71006LC.API viene offerta a 979,99€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 1.299€, con uno sconto del 25%.

Passiamo alla più piccola, ma ugualmente valida, smart TV Samsung UE55TU7190UXZT da 55″, un modello di ultima generazione che vanta una risoluzione Ultra HD in 4K e abbina a essa un Crystal Display estremamente nitido. Inoltre, il pannello conta su HDR, per il massimo della resa dei contrasti tra i colori, mentre la smart TV ci consente di installare anche tutte le app più note – da Netflix a YouTube, passando anche per Alexa – per il massimo della comodità. Inoltre, cosa da non sottovalutare, parliamo di una smart TV già compatibile con il nuovo digitale terrestre.

Solitamente la smart TV Samsung UE55TU7190UXZT viene proposta a 549€, ma attualmente potete acquistarla per 419€, risparmiando 130€ sull’usuale prezzo di listino.

