Tales of Symphonia Remastered è ufficiale, per la gioia dei nostalgici

Nel panorama delle tante rimasterizzazioni e dei tanti ritorni a cui stiamo assistendo, c’è spazio anche per una gioia dedicata agli amanti della saga Tales of: durante l’odierno Nintendo Direct, infatti, è stato svelato ufficialmente Tales of Symphonia Remastered, rifacimento del gioco uscito originariamente nel 2003 e pronto a rimettersi a lucido con una grafica in alta definizione.

Come anticipato durante l’evento e come ci ha spiegato Bandai Namco, che ci ha raggiunti con una nota stampa, questa versione Remastered vuole riproporre il gioco intatto così com’era quasi vent’anni fa, aggiornando il comparto grafico per renderlo più attuale e adatto anche ai giocatori odierni.

Ci saranno anche delle non meglio precisate migliorie per il gameplay e alcune nuove funzionalità.

Come ci scrive il publisher:

«L’originale Tales of Symphonia, pubblicato nel 2003, ha conquistato i giocatori di tutto il mondo grazie a una storia profonda e appassionante. Tales of Symphonia Remastered ripropone lo stesso classico di 20 anni fa ma con una grafica HD perfezionata, diversi miglioramenti nel gameplay e nuove funzionalità».

In merito alle piattaforme, per ovvi motivi durante il Direct è stato fatto riferimento a Nintendo Switch, ma apprendiamo da Bandai Namco che il gioco sbarcherà ufficialmente anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Ovviamente, in virtù della retrocompatibilità, potrete giocarci anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S senza difficoltà.

Come spiegato dal publisher:

«Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ma sarà compatibile anche con PlayStation 5 e Xbox Series X|S».

Al momento non abbiamo invece una data precisa per il lancio, con l’annuncio del Direct e la nota stampa seguente che si sono limitati a far sapere che Tales of Symphonia Remastered arriverà a inizio 2023.

Sarà insomma un inizio anno decisamente movimentato per il mondo dei videogiochi: se già quello di Nintendo Switch si promette molto ricco, date un’occhiata al calendario completo delle release per capire quanti giochi sono in cantiere per il 2023.

E se volete saperne di più sui piani futuri di Bandai Namco, vi raccomandiamo di dare un’occhiata alla nostra approfondita chiacchierata con la sua divisione italiana.