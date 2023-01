Steam, tanti giochi in sconto per il Capodanno Cinese

Gli utenti PC in possesso di un account su Steam possono da ora approfittare di tantissimi sconti su una valanga di giochi, esclusivamente per il Capodanno Cinese.

Gli amanti che preferiscono giocare con mouse gaming e tastiera (che su Amazon proliferano), o anche con i propri controller ma su PC, avranno dunque la possibilità di mettere mano a vari titoli di punta a prezzo ribassato.

Solo pochi giorni fa il catalogo targato Valve aveva fatto un omaggio davvero molto gradito, sebbene solo per una manciata di giorni.

Come riportato anche da Game Rant, per celebrare l’Anno del Coniglio hanno preso il via su Steam una serie di sconti speciali (incluse alcune gemme nascoste).

Steam ha dato il via al suo ultimo evento, una celebrazione del Capodanno Cinese 2023, l’Anno del Coniglio. Già nel 2022, i saldi per il Capodanno Lunare hanno visto una serie di giochi popolari come Deathloop, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village e Disco Elysium: The Final Cut in forte sconto.

Più di recente, anche i Saldi Invernali hanno permesso a molti giocatori PC di mettere mano a giochi scontati per superare indenni le festività natalizie. Ora, anche l’ultimo evento riduce i prezzi di una serie di giochi – ma per un breve periodo – incluse alcune gemme nascoste.

Tra i titoli selezionati per il Capodanno Cinese troviamo Risk of Rain 2, Human: Fall Flat, F.I.S.T: Forged in Shadow Torch e Dorfromantik.

L’evento, che durerà fino al 23 gennaio, prevede anche l’offerta di alcuni grandi titoli come Minecraft Dungeons, Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Ori and the Will of the Wisps. Se volete approfittarne, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Restando in tema di offerte, da oggi sono ufficialmente disponibili i 2 giochi gratis di gennaio più attesi dai fan su Xbox Game Pass.

Ma non solo: a partire dal 31 gennaio sarà necessario rinunciare a 4 giochi gratis, sempre per quanto riguarda il catalogo della Casa di Redmond.