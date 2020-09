Star Wars Squadrons mette in campo le armi pesanti: arriva il cortometraggio

Mancano poche settimane al debutto di Star Wars Squadrons e, in attesa del debutto, Electronic Arts e Motive Studios hanno deciso, in collaborazione con Lucasfilm e Industrial Light & Magic, di portarci a tu per tu con le atmosfere del gioco, che come sappiamo ci porterà a vestire i panni di piloti della Nuova Repubblica o delle Forze Imperiali.

È stato così pubblicato oggi un cortometraggio che anticipa gli eventi che vivremo in Squadrons, e che ci presenta uno dei più abili piloti di cui sentiremo parlare nelle nostre avventure. Mentre le Forze Imperiali sono in ritirata, dopo un attacco a sorpresa sferrato dalla Nuova Repubblica, Varko Gray – leader dello Titan Squadron – deve vedersela con uno spietato X-Wing della Nuova Repubblica. Riuscirà l’asso a salvarsi la vita e ad uscirne indenne? Vi lasciamo al corto di seguito per scoprirlo.

Gli indumenti cosmetici che avete visto all’interno del video fanno parte dei bonus di pre-ordine che è possibile ottenere prenotando la propria copia del gioco.

Vi ricordiamo che Star Wars Squadrons arriverà il 2 ottobre su PC (Origin, Steam, Epic Games Store), PS4 e Xbox One. Il gioco sarà compatibile anche con la realtà virtuale e potrete godere del cross-play tra PC e PlayStation 4. Rimanete su SpazioGames per non perdere nessuno degli aggiornamenti in arrivo sul prossimo debutto videoludico di Star Wars.