Square Enix sta per “uccidere” un suo RPG dopo oltre 15 anni

Square Enix chiuderà i server giapponesi di Fantasy Earth Zero il 28 settembre 2022. Il MMORPG in questione è stato attivo per oltre quindici anni, segnando così un traguardo di tutto rispetto.

Dopo che Embracer Group ha annunciato di aver acquisito gli autori di IP come Deux Ex, Thief, Legacy of Kain e Tomb Raider, il publisher è sicuramente in gran fermento.

Dopo aver reso noto il ritorno di una storica IP solo alcuni giorni fa, arriva ora la notizia dell’addio al gioco di ruolo online di enorme successo in Giappone.

Come riportato da Siliconera, Square Enix ha inizialmente lanciato il gioco online nel 2006 in Giappone con il nome di Fantasy Earth – The Ring of Dominion, gioco a pagamento con abbonamento mensile.

Gamepot ha poi rilanciato il titolo online come gioco free-to-play, intitolato Fantasy Earth Zero, più tardi nello stesso anno. Quest’ultimo lancio si è rivelato un successo visto che il prodotto ha raggiunto un milione di giocatori nel 2011.

Zero è apparso brevemente anche in Nord America nel maggio 2010, sebbene non è durato neppure un anno, visto che Gamepot ha chiuso il gioco nel marzo 2011. L’operatore di giochi online ha poi trasferito la gestione del gioco a Square Enix nel 2015.

Anche il MMORPG per PC è durato più a lungo del suo successore mobile: Square ha lanciato Fantasy Earth Genesis per dispositivi iOS e Android nel settembre 2018. Il tutto è però durato solo un anno e mezzo, poiché la società ha chiuso Genesis nel marzo 2020.

Fantasy Earth Zero è noto anche per la presenza di contenuti crossover con altri franchise. Oltre a Bravely Default, Square ha incluso contenuti da anime come Fate/Zero, oltre ad aver collaborato con Nihon Falcom per aggiungere abiti modellati sui personaggi della serie Trails.

