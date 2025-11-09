Avatar di marvelero 0
è sempre interessante per me discutere di Xbox. vorrei capire alcuni dettagli, come ad esempio la gestione, di fatto in pratica, del remote play, ma anche l'aspetto estetico dell'hardware che per me, quando si parla di "console" è importante, come design desidero qualcosa di compatto ed esteticamente bellissimo, magari perché no con qualche pannello trasparente o qualche led. dettagli insomma, ma che, nel confronto con eventuali PC desktop pre-assemblati, per me e nel mio caso, sono elementi che faranno la differenza se immaginiamo la next gen Xbox come un qualcosa di ibrido
