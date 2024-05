Le migliori piccole perle del 2024 dei videogiochi (fino a oggi)

Mentre l’industria dei videogiochi di tanto in tanto si attorciglia intorno alle grandi uscite di richiamo, quelle che possono arrivare a costare centinaia di milioni di dollari tra produzione e promozione, ci sono dei giochi più raccolti, nel budget e nelle idee, che hanno tanto da dire e da dare agli appassionati.

Può trattarsi di indie veri e propri – ossia produzioni indipendenti che hanno visto gli sviluppatori occuparsi di ogni loro aspetto – oppure dei cosiddetti “AA”: sono quei giochi che possono passare un po’ più in sordina, a meno che non diventino un fenomeno (come alcuni che citeremo che hanno trovato in effetti una insperata popolarità con il passaparola) e che spesso propongono delle idee ingegnose, un sapore che pur avendo giocato a tanti titoli magari riesce ancora a farvi gustare qualcosa di nuovo.

Advertisement

Abbiamo quindi deciso di dedicare un articolo alla segnalazione di queste piccole perle arrivate nel 2024 e, come potete immaginare, dato che siamo solo a maggio continueremo ad aggiornare questa lista via via che individueremo altri titoli meritevoli di menzione.

Per ora, ecco quelli a cui dovreste dare un’occhiata, e magari una possibilità, se state cercando qualcosa da giocare che metta la personalità e la freschezza dell’esperienza di gioco davanti a tutto.

Pacific Drive

Uscita : 22 febbraio 2024

: 22 febbraio 2024 Piattaforme : PC, PS5

: PC, PS5 Genere : avventura, survival

: avventura, survival Vedilo su Instant Gaming

Immaginate di mescolare uno scenario weird e soprannaturale a meccaniche di guida e sopravvivenza. Agitate un po' e quello che ne verrà fuori sarà il peculiare Pacific Drive, del quale ho avuto la possibilità di chiacchierare anche direttamente con l'autore, che si è ispirato tra gli altri a BioShock, Twin Peaks e X-Files per definire l'atmosfera della sua opera.

Il gioco vi mette nei panni di un protagonista che si ritrova sulle coste del Pacifico statunitensi, trascinato dentro un mistero di Stato che coinvolge delle forze ben al di sopra della normale comprensione umana.

In questo spazio dove si verificano eventi che scardinano le normali leggi della fisica, il nostro alter ego si ritroverà a collaborare con un bizzarro team di individui, che sono stati inseriti nel gioco per alleggerirne un po' l'atmosfera: nel nostro viaggio, infatti, saremo in realtà sempre a tu per tu con noi stessi e con i pericoli, mentre a proteggerci ci sarà solo la nostra fidata automobile.

Dovremo prenderci cura di lei, per tenerci al riparo e trasportarci, potenziarla, personalizzarla e anche guidarla in un modo piuttosto approfondito (mi ricorderò sempre del momento in cui volevo scappare da un pericolo ma ho dimenticato di inserire la marcia, ndr).

Si tratta di un'esperienza interessante e unica che mescola bene diversi generi, proponendo un risultato di personalità. Potete saperne di più nella recensione completa di Pia Colucci.

Balatro

Uscita : 20 febbraio 2024

: 20 febbraio 2024 Piattaforme : PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PS4, Xbox One

: PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PS4, Xbox One Genere : deck building, roguelike

: deck building, roguelike Vedilo su Instant Gaming

A volte le idee migliori sono quelle capaci di rielaborare in modo unico e originale schemi già noti – e questo è sicuramente anche il caso del fenomeno Balatro.

Sviluppato da LocalThunk nel corso di un paio d'anni, questo titolo è divenuto rapidamente popolare soprattutto tra i giocatori PC, perché è stato capace di declinare il poker in un modo videoludico tutto nuovo, proponendo insieme a esso delle meccaniche da costruzione del proprio deck e da rogue.

Le vostre mani di carte possono essere abbinate a dei jolly che vi permetteranno di sconfiggere i bui e proseguire, costruendo mazzi e mani sempre più forti.

Il senso di progressione e di soddisfazione che sa dare al giocatore quando costruisce un mazzo vincente ha reso Balatro una delle proposte più interessanti dell'anno, e personalmente ci sommerei che è un gioco che va a nozze alla grande con Steam Deck, se ne avete una.

Children of the Sun

Uscita : 9 aprile 2024

: 9 aprile 2024 Piattaforme : PC

: PC Genere : sparatutto, platform, azione

: sparatutto, platform, azione Vedilo su Instant Gaming

Prodotto da Devolver Digital e sviluppato da René Rother, Children of the Sun è un altro degli originali del 2024 che vogliamo segnalarvi. Vi ricorderete molto probabilmente dei due Ghostrunner, videogiochi ad alto tasso coreografico in cui si uccide con un singolo colpo, ma si muore anche se centrati da un solo proiettile.

Ecco: immaginate di prendere questa formula e di declinarla facendovi controllare direttamente il proiettile che deve uccidere i vostri nemici. Mentre il vostro alter ego, nel gioco, affronta missioni per compiere una spietata vendetta, il nostro compito sarà quello di capire quale sia il percorso migliore da far seguire al proiettile per eliminare ogni avversario, piegando magari la traiettoria o rimbalzando per poter avanzare.

Dotato di una grande direzione artistica, il gioco mescola allora meccaniche da shooter a una discreta violenza e a un'anima da platform, dove ingegnarsi per capire il miglior percorso da seguire per arrivare al trionfo.

Lo abbiamo particolarmente apprezzato, come potete leggere nella recensione di Marino Puntorieri.

Mars after Midnight

Uscita : 12 marzo 2024

: 12 marzo 2024 Piattaforme : Playdate

: Playdate Genere: simulazione

Questa segnalazione probabilmente vi suonerà strana, o in ogni caso non potreste assecondarla nemmeno volendo – perché Mars after Midnight è uscito solo su Playdate, la stravagante e divertente console a manovella che ho avuto modo di recuperare qualche settimana fa. Si tratta del nuovo gioco di Lucas Pope, già autore di Papers, Please.

Effettivamente, Mars After Midnight ne sposa la natura di gioco in cui svolgere una "mansione" ciclica: se nel primo caso dovevate verificare i documenti per decidere chi poteva o non poteva superare il confine che stavate controllando, qui vi trovate invece a Marte e dovete servire nel vostro locale, scegliendo chi accogliere tra i possibili avventori. Inoltre, dovrete anche decidere dove e come promuovere il locale, far entrare gli invitati e cercare di capire, un passetto alla volta, la lingua dei marziani.

Insomma, un progetto unico, sia per il design che per la console che lo ospita (molte delle interazioni avvengono propria attraverso la famosa manovella), che vi farà provare qualcosa di molto diverso rispetto a ciò che giocate di solito.

Manor Lords

Uscita : 26 aprile 2024 (Early Access)

: 26 aprile 2024 (Early Access) Piattaforme : PC

: PC Genere : strategico, simulazione, gestionale

: strategico, simulazione, gestionale Vedilo su Instant Gaming

I city builder li conosciamo tutti. I giochi di battaglie strategiche anche. E tutti conosciamo anche i giochi di simulazione e gestione in cui monitorare sistemi economici, risorse del proprio popolo, felicità dei cittadini e via dicendo. Ecco: prendete tutti questi elementi e metteteli insieme per vedere sorgere Manor Lords, che nonostante sia ancora in accesso anticipato riesce a dare il meglio di sé in tutti questi elementi.

I lavori sono ancora in corso, ma l'opera di Slavic Magic è estremamente interessante perché permette sia di costruire la propria città che di gestirne ogni singolo aspetto, fino al reclutare ed equipaggiare i cittadini per una guerra di conquista o di difesa contro i nemici che vi stanno accanto.

L'atmosfera medievale è ricreata con maniacali dettagli ed è possibile zoomare così tanto sulla città da vedere i singoli cittadini che vivono la loro quotidianità, mentre magari si prendono cura dei campi, vendono le loro merci alle bancarelle del mercato o aiutano a erigere una segheria per sfruttare il legno dei boschi, in attesa dell'inverno.

Gli spunti sono tantissimi ed è eccezionale come Manor Lords riesca già da ora a valorizzarli in larghissima parte. Considerando che lo trovate anche su PC Game Pass, se amate il genere fare un salto nelle sue lande brulle è d'obbligo, come vi ha raccontato Daniele Spelta nell'approfondimento a tema.

INDIKA

Uscita : 2 maggio 2024 (PC), 17 maggio 2024 (console)

: 2 maggio 2024 (PC), 17 maggio 2024 (console) Piattaforme : PC, PS5, Xbox Series X|S

: PC, PS5, Xbox Series X|S Genere : avventura, horror, puzzle game

: avventura, horror, puzzle game Vedilo su Instant Gaming

Dmitry Svetlov, autore di INDIKA, ha vissuto un percorso molto travagliato per riuscire a dare i natali al suo gioco, che propone riflessioni e critiche – alla Russia, ma anche alle imposizioni religiose e non – che hanno segnato la vita dell'autore.

Così, nasce un'avventura dal piglio horror e inquietante che ha per protagonista una giovane suora eponima, che si ritrova a compiere il suo viaggio in compagnia... del Maligno.

Con la voce del Diavolo che cerca di traviare (o no?) ogni suo passo, Indika affronta un cammino dove le meccaniche di gameplay sono asciutte ma ben pensate, tra fasi dove spostarsi, piccoli puzzle ed esplorazione, mentre i dubbi la divorano dall'interno.

Ne emerge, allora, un videogioco capace di far passare in modo potentissimo i suoi messaggi, di dire e dare molto, che combatte contro le gabbie ideologiche nelle quali ci troviamo imprigionati fin dalla nascita. Potete scoprire di più, ma rigorosamente senza spoiler, nella recensione completa di Domenico Musicò.

Animal Well

Uscita : 9 maggio 2024

: 9 maggio 2024 Piattaforme : PC, PS5, Switch

: PC, PS5, Switch Genere: metroidvania

I metroidvania stanno vivendo una nuova giovinezza e personalmente va benissimo così. Non è un caso, però, che Animal Well sia diventato rapidamente una delle interessante chicche di quest'anno.

Il titolo sviluppato da Billy Basso vi mette al centro di labirinti in cui dovrete trovare l'uscita, con parti interconnesse e pericoli potenzialmente fatali – a meno che non capiate come manipolare l'ambiente intorno a voi per avere la meglio.

Così, un incontro animale dopo l'altro – e con una direzione artistica quasi psichedelica – il vostro protagonista potrà sbocciare e misurarsi con momenti di meraviglia e inquietudine, via via che accenderà le candele per illuminare nuovi anfratti della mappa e decidere come procedere, in modo rigorosamente non-lineare.

E tutto questo valore in soli 40 MB di peso, aggiungerei.

Fabledom

Uscita : 13 maggio 2024

: 13 maggio 2024 Piattaforme : PC

: PC Genere: city builder

Lo so, ho una fissa sia per i city builder che per i giochi rilassanti – e quello che mi ha colpito di Fabledom è il modo in cui è riuscito a unire entrambe queste anime, proponendo un gioco sandbox e di costruzione/gestione in un immaginario regno delle fiabe, tra prìncipi e creature magiche.

Un altro suo aspetto interessante è come voglia essere un city builder accessibile a tutti, anche a chi del genere non sa granché, con un'esperienza scalabile che vi richiede di prendere proprietà della vostra terra e di trovare il modo di... vivere felici e contenti, ovviamente.

Nel 2024, dopo un annetto di early access, ha visto finalmente il lancio della sua versione 1.0.