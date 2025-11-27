Avatar di Alessandro94 9
Per mia opinione ritengo la saga Assassin's Creed morta da tempo, mentre per Ubisoft è diventata solo la mucca da mungere fino allo sfinimento dato che per dieci anni non ha fatto altro che fossilizzarsi su questo brand trascurando impunemente tutte le sue altre maggiori IP (Splinter Cell dov'è? A quando un nuovo Rayman? Far Cry? Il prossimo Prince of Persia non è altro che un remake a cui hanno destinato fondi minori di sviluppo). Ho smesso di seguire la saga dopo Black Flag, secondo me uno dei capitoli più anonimi e dispersivi che abbia mai giocato riguardo la serie al netto di tutta l'accoglienza positiva che i fan gli hanno riservato, a confronto ho preferito di gran lunga AC 3, molto più epico ed avvincente oltre che l'ultimo atto di coerenza di una Ubisoft che metteva ancora la narrazione al primo posto. Salverei Unity e Syndicate per l'approccio alla vecchia maniera ma da Origins in poi il franchise si è solo omologato alla massa di action rpg mastodontici perdendo la propria essenza. Eppure, la gente continua ancora ad acquistare ad occhi chiusi l'ennesimo capitolo sfornato.
Io non sono mai stato un fan, ho apprezzato i giochi, ma non mi piaceva la dualità presente/passato, che nel passato ci fossero delle zone bloccate perchè non c'erano i ricordi sbloccati...avrie gradito, e molto, una storia spalmata nel tempo...partire dal passato, per arrivare al presente, senza estremizzare tutto con le mele golden...

Però i titoli erano piacevoli, le ambientazioni (ho adorato quelle mediorientali e quelle toscane), apprendere, indagare, bella l'idea di sistemarsi e far evolvere Monteriggioni...peccato sia finito tutto nel tritacarne del consumismo e del soldo facile a discapito della qualità...ed è un peccato, perchè Unity, nonostante il lancio terrificante, era un bel titolo
Era una IP mediocre fin dal principio
