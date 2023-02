Soundbar Trust Gaming, compatta e potente, ora a un prezzo imperdibile! 32% di sconto!

Anche oggi, venerdì 17 febbraio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla soundbar Trust Gaming GXT 619 Thorne, che attualmente potete portarvi a casa a soli 33,99€, rispetto agli usuali 49,99€ di listino, con uno sconto del 32% e un risparmio reale di 16€.

La soundbar Trust Gaming GXT 619 Thorne è dotata di due altoparlanti con un picco di potenza di 12 watt, che vi offrono un’esperienza audio di alta qualità durante il gioco. Grazie alla loro potenza, questi speaker vi permetteranno di sentire ogni singolo dettaglio. La grande manopola illuminata vi consente di regolare facilmente il volume, anche durante le sessioni di gioco più intense. Con un solo cavo AUX per il suono ed il cavo USB per l’alimentazione, la soundbar Trust Gaming GXT 619 Thorne è facile da configurare e vi permette di immergervi immediatamente nei vostri videogiochi preferiti.

La soundbar Trust Gaming GXT 619 Thorne è stata progettata con dimensioni compatte per adattarsi perfettamente alla vostra postazione gaming. Questa soundbar può essere posizionata comodamente sotto il vostro monitor o sulla vostra scrivania, senza occupare troppo spazio. Inoltre, la soundbar è dotata di un’illuminazione RGB regolabile, che vi consente di personalizzare il look della vostra postazione in base ai gusti personali.

