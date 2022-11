Sonic come Spider-Man dirà sì al multiverso, anche fuori dai videogiochi

Sonic Prime riporterà il famoso riccio blu ancora una volta in un mondo lontano da quello dei videogiochi, grazie anche e soprattutto a Netflix.

Dopo il successo del sequel del film, che ora potete acquistare in Blu-ray su Amazon, l’icona SEGA tornerà presto sul catalogo streaming.

Sonic Prime è infatti nuova serie animata in 3D, che promette di essere davvero molto divertente e adatta a tutte le età.

Dopo aver visto le immagini e il frizzante primo trailer, ora abbiamo modo di ammirare anche un nuovo video promozionale, il quale potrebbe averci anticipato la presenza di un vero e proprio multiverso.

Come riportato da Push Square, è stato pubblicato il full trailer di Sonic Prime, il quale ci dà un’idea molto più chiara di cosa aspettarci dalla serie Netflix.

Sonic esplorerà infatti una nuova dimensione quando un misterioso cristallo esplode, creando così una frattura dimensionale che lo catapulterà in un mondo perduto.

Lì, il riccio blu incontrerà una nuova generazione di amici , tra cui Tails, Amy, Rouge e Knuckles. Se non siete ancora stufi di tutte le storie sulle dimensioni alternative, tra Spider-Man e soci, direi che è un inizio.

La sinossi ufficiale recita:

L’avventura animata in 24 episodi per bambini, famiglie e fan di lunga data racchiude l’essenza del brand e racconta una storia mozzafiato in cui la “scia blu” dei videogiochi cerca di risollevare le sorti di uno strano multiverso. Questa nuova avventura del “porcospino con i guanti” non è solo una corsa contro il tempo per salvare l’universo, ma un percorso di scoperta interiore e redenzione.

Da ciò che è possibile notare, Prime vedrà anche diverse varianti di Eggman, storico avversario di Sonic che a quanto pare gli darà filo da torcere anche in questo suo multiverso. Sonic Prime arriverà su Netflix a partire dal 15 dicembre.

Restando in tema, Yuji Naka, leggendario game designer noto ai fan soprattutto per aver creato la saga di Sonic the Hedgehog, è stato arrestato in queste ore dopo una grave accusa relativa a un presunto scandalo di insider trading.