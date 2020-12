Smart TV Samsung QLED 4K in sconto di 450 euro tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, mercoledì 16 novembre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo dalla Smart TV4K SAMSUNG QLED QE65Q60TAUXZT, la quale offre il 100% di volume colore firmato Quantum Dot per regalare colori realistici sia in scene buie che in quelle molto luminose. Come tutti i televisori UHD Samsung, è certificato per la qualità UHD 4K reale e offre un’esperienza visiva superiore grazie al sistema Quantum HDR, che analizza la scena fotogramma per fotogramma e regola l’illuminazione per esprimere al meglio la luminosità specifica di ogni momento.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

Solitamente la Smart TV 4K SAMSUNG QLED QE65Q60TAUXZT viene venduta a 1.399€, ma oggi potrete acquistarla a soli 949€.

Continuiamo con lo smartphone Samsung Galaxy A20e Black, dispositivo dotato del display Infinity-V da 5,8″ HD+ in grado di regalare una straordinaria esperienza di visione sia quando giocate che quando guardate i vostri video preferiti. La doppia fotocamera posteriore di Galaxy A20e comprende una fotocamera principale da 13 MP a cui si aggiunge una fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP con un campo visivo a 123 gradi, come l’occhio umano.

Solitamente lo smartphone 4K Samsung Galaxy A20e Black viene proposta a 179,90€, ma oggi potete averlo a soli 149,99€.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte presenti nel “Solo per oggi Mediaworld”.

Offerte Solo per oggi Mediaworld