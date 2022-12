Seagate Firecuda 530, SSD al top per PS5 e PC, ora con uno sconto del 16%

Tornano anche oggi, lunedì 5 dicembre 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo l’SSD interno Seagate Firecuda 530 da 1 TB, che attualmente potete portarvi a casa a soli 182,99€, rispetto agli usuali 219€ di listino, con uno sconto del 16,44%per un risparmio reale di 36€.

Seagate FireCuda 530 è un SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express) basato su interfaccia PCI Express 4.0 x4 pensato per fornire performance di altissimo livello per un rapido caricamento di giochi e applicazioni. I chip di memoria sono protetti, nonché raffreddati, da un dissipatore di calore di tipo low profile in alluminio anodizzato in colorazione grigia canna di fucile, dimostrandosi ideale anche per configurazioni compatte, nonché per essere installato sull’ammiraglia di casa Sony, vale a dire la PS5.

Tra le altre caratteristiche tecniche di nota dell’SSD Seagate Firecuda 530, troviamo il supporto ad ASPM, ASPT, Trim l’uso di SmartECC engine e l’end-to-end data patch protection. Data la sua costruzione a 12nm, le temperature sono abbastanza contenute e il prodotto è in grado di lavorare sino al limite di 90°C prima di iniziare a rallentare.

Seagate dichiara una velocità di trasferimento fino a 7.300MB/s, un valore piuttosto elevato che rende il prodotto uno degli SSD consumer più veloci attualmente in circolazione. Seagate FireCuda 530 è anche uno dei pochi SSD certificati per PS5, utile per espandere la capacità di memorizzazione interna della console e godervi senza problemi i vostri videogiochi di nuova generazione.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati; quindi, suggeriamo di visitare il sito di MediaWorld per scoprirli tutti direttamente dal link in calce. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.