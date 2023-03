Resident Evil 4 Remake e altri capitoli della serie in sconto su Eneba!

Eneba è uno store online che si concentra sulla vendita di chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. La sua offerta comprende anche molti titoli recenti a prezzi sorprendenti, come il remake di Resident Evil 4, e attualmente propone l’intera serie dello storico survival horror a prezzo scontato!

Ovviamente, il gioco che colpisce subito l’attenzione è proprio Resident Evil 4, che potete portarvi a casa a soli 43,42€, rispetto agli usuali 60€ di listino. Gli sviluppatori di Resident Evil 4 hanno mantenuto l’essenza del gioco che ha reso famosa la serie, ma con qualche miglioramento moderno. Il titolo ha subito una rielaborazione introducendo un gameplay più attuale, una trama rivisitata e una grafica vivida e dettagliata.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,2, abbiamo affermato che “il remake di Resident Evil 4 è l’ennesima dimostrazione di una Capcom tornata con prepotenza in stato di grazia. Dopo i lavori precedenti che non hanno lasciato dubbi su qualità della gestione e potenza della nuova direzione intrapresa, la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto“.

Eneba è una scelta ideale per coloro che cercano una vasta selezione di giochi per console e PC a prezzi competitivi, offrendo anche la comodità di acquistarli online e riceverli sotto forma di chiave digitale. Il catalogo completo può essere consultato tramite il link fornito in calce, seguendo il quale potrete trovare una vasta scelta di giochi per console e PC, così come altri prodotti digitali come software e abbonamenti. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.