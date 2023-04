Resident Evil 4, Dredge e tanti altri giochi in offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare la versione PC di Resident Evil 4 a soli 42,29€, con uno sconto del 30% e un risparmio reale di 17,71€ rispetto ai 60€ usuali di listino.

Gli sviluppatori di Resident Evil 4 hanno mantenuto l’essenza del gioco che ha reso famosa la serie, ma con qualche miglioramento moderno. Il titolo ha subito una rielaborazione introducendo un gameplay più attuale, una trama rivisitata e una grafica vivida e dettagliata.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,2, abbiamo affermato che “il remake di Resident Evil 4 è l’ennesima dimostrazione di una Capcom tornata con prepotenza in stato di grazia. Dopo i lavori precedenti che non hanno lasciato dubbi su qualità della gestione e potenza della nuova direzione intrapresa, la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto“.

Piuttosto interessante anche la promozione sul nuovissimo Dredge, che oggi potete avere a soli 19,09€, con uno sconto del 25% e un risparmio reale di 5,91€ rispetto ai 25€ usuali di listino. Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,3, abbiamo affermato che “Dredge è passione pura, che idealmente gocciola dal file di gioco come la crema da un bombolone troppo pieno quando lo mordi. La passione di un team che, con un budget presumibilmente ridicolo ma un’idea di fondo brillante, ha realizzato uno dei titoli indipendenti più assuefacenti e meglio concepiti degli ultimi anni, che parte piano e poi ti avviluppa in una morsa dalla quale liberarsi è più difficile che farlo dall’abbraccio di un kraken“.

