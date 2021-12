Regalati Xbox Series X da Gamestop con Xbox All Access! 24 rate a tasso zero!

Non siete ancora riusciti ad acquistare una Xbox Series X? Niente paura, se volete farvi un bel regalo di Natale, vi segnaliamo che Gamestop offre la possibilità di portarsi a casa la console aderendo alla promozione esclusiva Xbox All Access! L’abbonamento vi permette di portare a casa Xbox Series X pagando per 24 mesi una quota fissa mensile, in cui è incluso anche l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, il quale consente di accedere alla libreria di videogiochi Xbox Game Pass e ai benefici di Xbox Live Gold — come il gioco multiplayer online, sconti esclusivi e alcuni giochi mensili gratuiti.

» Clicca qui per acquistare Microsoft Xbox Series X con Xbox All Access «

Il pagamento in 24 rate si appoggia a Younited Credit, che ha TAN e TAEG bloccati allo 0% per tutta la durata dei 24 mesi e quindi non addebiterà interessi per la transazione. Per poter attivare la procedura di pagamento, è necessario fornire al momento della transazione un codice IBAN dove verranno prelevati i soldi il 4 di ogni mese, per 24 mesi. In caso non fosse possibile prelevare la quota e venissero ritardati i pagamenti, la cosa avrebbe un impatto sulla vostra reputazione creditizia e potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.

Ricordiamo che Xbox Series X è la console più potente della next-gen. Con i suoi 12 TFLOPs, la piattaforma Microsoft mira a raggiungere i 4K e a frame rate fino a 120 fps, con il tutto animato dal SSD proprietario da 1 TB – realizzato per azzerare i tempi di caricamento e garantire un’esperienza di gioco scorrevole. La libreria giochi è composta da third party e da produzioni esclusive affidate agli Xbox Game Studios – tra cui Obsidian Entertainment, Rare Entertainment, 343 Industries, Playground Games, Turn 10 Studios e Ninja Theory –, le cui realizzazioni saranno incluse fin dal day-one nell’abbonamento Xbox Game Pass.

Trovate il link diretto alla pagina del prodotto poco più in basso, mentre vi rammentiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per acquistare Microsoft Xbox Series X con Xbox All Access «

Altre offerte Gamestop