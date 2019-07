Redeemer: Enhanced Edition, nuovo video gameplay

Solo poche ore fa vi abbiamo reso noto che Buka Entertainment e Ravenscourt hanno rilasciato il loro nuovo action brawler, Redeemer: Enhanced Edition, da ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Il titolo è una originale interpretazione del genere Brawler in cui dovrete sconfiggere, hackerare e farti strada tra i nemici usando pugni, martelli, armi da fuoco e persino l’ambiente circostante.

Ora, il canale Nindie Spotlight ha rilasciato un nuovo video gameplay tratto dal gioco in movimento. Lo trovate poco sotto.

Il gioco ci metterà nei panni di Vasily, ex operatore d’élite per il più grande produttore di armi cibernetiche al mondo, scappato in un monastero isolato quando l’azienda ha deciso di trasformarlo in uno dei suoi soldati cyborg.

Fonte: GN