PS5 torna in vendita da Euronics: ecco come averla, e quando

Ottime notizie per i giocatori che non sono riusciti a portarsi a casa una PS5 finora e sono stati appostati sui negozi online per sapere quando sarebbe tornata in vendita.

La console di Sony si affaccerà presto nuovamente sul mercato italiano grazie alla catena Euronics, che ha annunciato l’immissione di nuove unità a strettissimo giro.

Come svelato a sorpresa sul sito del noto rivenditore, «altre console PS5 saranno disponibili solo online da domani 3 dicembre».

«Non ci saranno quantità disponibili per l’acquisto direttamente in negozio», viene inoltre precisato, con un invito a non accalcarsi nei negozi dove le console non saranno in vendita per le norme anti coronavirus.

Le console che arriveranno online in un orario non precisato saranno sia quelle con disco da 499 euro che le Digital da 399 euro, per cui i giocatori avranno quantomeno scelta nelle limitazioni di prodotti che saranno lanciati in rete.

Non è chiaro quante di queste PS5 saranno destinate ad accorciare le file dei pre-order e quante verranno effettivamente consegnate a nuovi giocatori – e soprattutto quando.

Tuttavia, coerentemente con quanto affermato da Sony nei giorni scorsi, è evidente come questa nuova ondata faccia parte dei lotti in arrivo per rimpolpare gli scaffali, anche solo digitali, dei negozi per Natale.

Curiosamente, in questo momento non ci è dato sapere come riconoscere i diversi modelli di PS5, equipaggiati con differenti tipologie di ventole come scoperto di recente.