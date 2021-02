Prodotti informatici in saldo nelle nuove offerte eBay!

Il noto portale eBay, famoso per la vendita di articoli di ogni genere, ha lanciato una nuova promozione inerente ai prodotti d’informatica, i quali vengono proposti a prezzi davvero molto bassi e convenienti, nonché con spese di spedizione gratuite. Il numero di articoli in vendita è piuttosto ampio, spaziando dai notebook ai monitor, SSD, router ed altro ancora e in questo articolo ci occupiamo di segnalarmi quelle, che a nostro avviso, sono le migliori offerte attualmente attive sul sito.

Ad esempio, se state cercando un nuovo notebook, potreste essere interessato al computer portatile HP ProBook 440 G7, proposto a 899,90€. Si tratta di laptop animato dal potente processore Intel Core i7-10510U di decima generazione, accompagnato da 16GB di RAM e 256GB di velocissimo SSD PCI NVMe. HP ProBook 440 G7 è ultrasottile, si apre a 180° e ha superato i test 19 MIL-STD 810G, garantendo una resistenza elevata grazie al suo elegante e robusto chassis in alluminio. Il display a bordo, da 14″, è quasi provo di margini, offrendovi un’immersione perfetta. HP ProBook 440 G7 è pensato per proteggere i vostri dati e resistere ai malware, in virtù dell’implementazione di HP Sure Star Gen 5 che ripristina automaticamente il BIOS compromesso da malware, rootkit o danneggiamenti, mentre HP Sure View Gen 3 blocca istantaneamente gli sguardi indiscreti facendo apparire scuro e illeggibile lo schermo da posizioni laterali. Insomma, HP ProBook 440 G7 si propone come il notebook per i lavoratori sempre in viaggio e che tengono molto a privacy e sicurezza.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su prodotti d’informatica con spese di spedizioni gratuite attualmente attive sul portale. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Offerte ancora disponibili