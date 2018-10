Pokemon: Let’s GO, Pikachu / Eevee, svelato il peso

Molto presto i mostriciattoli collezionabili più famosi del mondo faranno il loro debutto ufficiale su Nintendo Switch con gli attesi Pokemon: Let’s GO, Pikachu e Pokemon: Let’s GO Eevee.

Ora, è stata da poco svelata la dimensione del singolo file di gioco, la quale sarà di soli 4,1 GB. In ogni caso, sarà meglio fare spazio sulle vostre schede di memoria.

Avete già visto in ogni caso anche l’ultimo spot dedicato al gioco?

Entrambi i titoli saranno disponibili a partire dal 16 novembre 2018 in esclusiva assoluta per console Nintendo Switch. Ricordiamo anche che due bundle hardware a tema Pokémon: Let’s Go arriveranno nei negozi lo stesso giorno, includendo una console edizione speciale Pikachu & Eevee, l’accessorio Poké Ball Plus e una copia preinstallata di Pikachu! o Eevee!

Fonte: MNN