PlayStation sta per fare “morire” il suo gioco crea giochi

Dreams è il ben noto gioco creatore di giochi: pur proponendo una campagna, il titolo più recente di Media Molecule (già autori di LittleBigPlanet) ha un posto speciale nel cuore dei fan.

Senza nulla togliere alla mole di giochi che di mese in mese arrivano anche su PS Plus (trovate gift card dedicate su Amazon), il gioco utilizza più che altro come vetrina del potenziale dei suoi strumenti, poi messi nelle mani degli utenti per creare le opere interattive più disparate.

L’intento era quello di consentire ai creativi di esprimersi con un mezzo il più accessibile possibile. In caso non fosse bastata la nostra video recensione a darvi la misura di potenzialità e contenuti di Dreams, ora è arrivata però una brutta notizia.

Come riportato anche da The Gamer, Media Molecule ha infatti deciso – senza troppo preavviso – di dire stop al supporto nei confronti di Dreams.

Media Molecule, sviluppatore di LittleBigPlanet, ha annunciato la fine del supporto per il suo Dreams, a partire dal 1 settembre 2023. Questo perché il team starebbe spostando la sua attenzione su un nuovo progetto.

Come si legge nel post sul blog, dopo la cessazione del supporto sarà ancora possibile giocare, creare e condividere progetti, ma non ci saranno più aggiornamenti.

A tal fine, Dreams migrerà su un nuovo server alla fine di maggio, il che significa che ci sarà un nuovo limite di archiviazione fino a 5 GB, anche se le creazioni esistenti non verranno conteggiate.

Sarà inoltre possibile eliminare le creazioni dopo la migrazione del server, poiché l’archiviazione sarà rimossa come funzione. Tutte le creazioni archiviate verranno aggiunte alle creazioni salvate, dove si potrà scegliere di eliminarle.

Media Molecule ha anche annunciato che Dreams rimuoverà l’integrazione con Twitch, l’importatore audio (anche se si prevede di ripristinarlo prima di ottobre), le missioni Creative Imp, il Messaggio del giorno e i Tabelloni degli amici.

Inoltre, ora c’è un limite di 15 foto prima del salvataggio, oltre al fatto che si dovrò decidere se salvarle online o in locale. Per chi volesse provare Dreams, meglio ricordare anche che la versione di prova è stata rimossa e sarà necessario acquistare il gioco completo.

Per quanto riguarda il nuovo progetto, Media Molecule ha confermato che non si tratta di Dreams 2 o di un gioco legato all’IP in questione, quindi tutto ciò che possiamo fare ora è aspettare di scoprirlo.

Del resto, mesi fa vi abbiamo mostrato Fallout 4 e Sonic ricreati con Dreams su console PlayStation 4, sebbene anche Spider-Man non scherzi affatto.