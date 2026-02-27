Su Instant Gaming è attiva una promozione interessante dedicata a Resident Evil Requiem. Il titolo, che di listino viene proposto a 69,99€, è ora disponibile a 46,49€ (IVA esclusa), con un ribasso del 33%. Un’occasione concreta per entrare in uno degli universi horror più amati del panorama videoludico senza spendere il prezzo pieno.

Per chi è pensato Resident Evil Requiem?

Questo capitolo si rivolge prima di tutto agli appassionati di survival horror che hanno già familiarità con la saga e desiderano vivere una nuova avventura carica di tensione. Chi ha seguito la serie nel tempo troverà elementi familiari, ma anche sfide inedite capaci di mettere alla prova riflessi e sangue freddo.

L’esperienza di gioco punta molto sull’atmosfera: ambientazioni cupe e dettagliate, una narrazione intensa e un comparto tecnico realistico contribuiscono a mantenere alta la suspense dall’inizio alla fine. Non si tratta solo di affrontare orde di zombi, ma di sopravvivere gestendo risorse limitate, risolvendo enigmi e migliorando progressivamente le proprie abilità.

Anche chi è alla ricerca di un titolo ricco di colpi di scena e momenti adrenalinici potrebbe trovare in questo capitolo una scelta azzeccata. L’offerta attuale lo rende particolarmente appetibile per chi desidera ampliare la propria libreria con un’avventura d’azione solida e coinvolgente.

Insomma, grazie allo sconto applicato da Instant Gaming, Resident Evil Requiem rappresenta un’opportunità interessante sia per i fan storici della serie sia per chi vuole avvicinarsi a un’esperienza horror intensa, fatta di esplorazione, combattimenti e continua tensione.

Vedi offerta su Instant Gaming