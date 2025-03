OFFERTA LAMPO su Call of Duty: Modern Warfare III per PS5: affrettati prima che scada!

Oggi è l’ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera Amazon e non c'è momento migliore per approfittarne. Se siete fan degli sparatutto in prima persona, vi consigliamo di visitare subito la pagina dedicata alle migliori offerte: tra queste spicca un'opportunità imperdibile per gli appassionati di guerra moderna e azione frenetica. Call of Duty: Modern Warfare III per PS5 è infatti disponibile su Amazon a soli 34,99€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo più basso recente di 44,13€. Un affare da cogliere al volo prima che l'offerta scada.

Call of Duty: Modern Warfare III, chi dovrebbe acquistarlo?

Il titolo è disponibile nel pratico bundle cross-gen, che include sia la versione PS5 che quella PS4, permettendovi di giocare su entrambe le console senza dover acquistare due copie. Non solo: acquistando questa edizione potrete anche ottenere uno SKU esclusivo contenente il Pacchetto Azione Diretta Call of Duty Endowment (C.O.D.E.), che include tre oggetti di gioco: un biglietto da visita, un emblema animato e un adesivo per le armi, tutti a tema Call of Duty Endowment.

Call of Duty: Modern Warfare III riprende il filo narrativo dell'acclamata saga con una campagna intensa, modalità multiplayer adrenaliniche e la nuova esperienza open combat che porta la libertà tattica a un livello superiore. Il gioco offre anche una solida modalità zombie in cooperativa, ideale per chi ama sfidare ondate di nemici con gli amici.

A soli 34,99€, questo titolo rappresenta una delle offerte più interessanti della giornata, considerando l'inclusione di contenuti bonus e la compatibilità cross-gen. Se non volete perdere l'occasione di arricchire la vostra collezione con uno degli FPS più apprezzati degli ultimi anni, è il momento di agire.

