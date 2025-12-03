Negli ultimi giorni molti di voi avranno notato che il bundle PS5 Digital con Fortnite proposto a 349€ sembra sia tornato a prezzi più elevati nella maggior parte degli store online. Un’offerta così interessante ha attirato rapidamente l’attenzione di appassionati e curiosi, portando alcuni rivenditori ad andare rapidamente in esaurimento scorte. Non sorprende, quindi, che reperire questa promozione sia diventato più difficile rispetto alle prime ore del suo lancio.

Vedi offerte su PlayStation

Offerte Store PlayStation, perché approfittarne?

Nonostante ciò, se state ancora cercando l’occasione giusta per acquistare una PS5 senza spendere troppo, c’è una buona notizia. Sul PlayStation Store ufficiale il bundle PS5 Digital con Fortnite è tutt’oggi disponibile al prezzo di 349€. A differenza di molti negozi terzi che hanno rialzato i costi, lo store di Sony mantiene ancora l’offerta originaria, rendendola concreta per chi non vuole lasciarsi sfuggire questo pacchetto competitivo.

Oltre alla console in versione digitale e ai contenuti dedicati a Fortnite, sul PlayStation Store potete trovare anche altre promozioni interessanti legate al mondo PlayStation. Tra accessori, giochi e abbonamenti, l’ecosistema Sony continua a proporre offerte pensate per soddisfare le esigenze di giocatori nuovi e veterani. Vale la pena dare un’occhiata all’insieme delle opportunità disponibili, soprattutto in un periodo in cui i prezzi possono variare rapidamente da un rivenditore all’altro.

Insomma, anche se molte offerte legate alla PS5 stanno scomparendo o subendo rialzi, il PlayStation Store rimane un punto di riferimento affidabile per chi vuole approfittare di prezzi chiari e convenienti. Se aspirate a entrare nel mondo PS5 o a fare un regalo particolarmente gradito, questo è certamente il momento giusto per agire. Non sappiamo per quanto tempo l’offerta resterà attiva, quindi vi consigliamo di valutarla finché è disponibile.

Vedi offerte su PlayStation