64% di sconto sul controller Razer Kishi il tuo iPhone diventa una console!

Se siete appassionati di mobile gaming e stavate aspettando l'occasione giusta per aggiornare la vostra esperienza di gioco, la Festa delle Offerte di Primavera Amazon vi offre una promozione imperdibile. Infatti, il Razer Kishi per iPhone, uno dei controller più apprezzati per il gaming su smartphone, è disponibile su Amazon a soli 39,99€, con uno sconto del 64% rispetto al prezzo consigliato di 109,99€.

Razer Kishi per iPhone, chi dovrebbe acquistarlo?

Razer Kishi per iPhone è un controller di gioco mobile progettato per trasformare il vostro smartphone in una vera e propria console portatile. Grazie alla connessione Lightning diretta, elimina qualsiasi forma di latenza, offrendo una risposta istantanea dei comandi, fondamentale per i giochi competitivi e i titoli d'azione più frenetici. A differenza dei controller Bluetooth, infatti, non dovrete preoccuparvi di ritardi o disconnessioni.

Il design ergonomico e regolabile consente di adattare il controller a numerosi modelli di iPhone, garantendo una presa stabile e sicura durante le sessioni di gioco. Sono supportati dispositivi come iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, e modelli precedenti fino all'iPhone 6 Plus. Inoltre, il controller è dotato di levette analogiche cliccabili, un d-pad e pulsanti frontali e bumper, offrendo un'esperienza di gioco simile a quella di un controller da console tradizionale.

Un'altra caratteristica fondamentale è la porta di ricarica pass-through: anche se la batteria del telefono si scarica durante il gioco, potrete continuare a giocare semplicemente collegando il cavo al controller. Questo lo rende ideale anche per lunghe sessioni o per l'utilizzo in mobilità.

Perfetto per il cloud gaming, Razer Kishi consente di giocare ovunque a titoli tripla A, con una configurazione semplice e portatile. Con questa offerta Amazon a soli 39,99€, portate a casa un dispositivo versatile e potente a un prezzo davvero imbattibile.

