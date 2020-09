Observer System Redux, uno spettacolare trailer mette in evidenza i miglioramenti su next-gen

Bloober Team, software house responsabile dello sviluppo di Observer System Redux e che ha già all’attivo diversi titoli horror interessanti, come Layers Of Fear, ha pubblicato, in collaborazione con il portale IGN.com, uno spettacolare nuovo trailer del gioco che mostra i corposi miglioramenti grafici implementati nel titolo grazie alla potenza delle console di nuova generazione. Annunciato originariamente solo per Sony Playstation 5 e Microsoft Xbox Series X per il prossimo periodo natalizio, la versione rimasterizzata dell’originale per le console di nuova generazione, arriverà anche su Windows PC. Nello specifico, il gioco sarà disponibile dal 10 novembre per PC, Xbox Series X e Xbox Series S, mentre approderà su PS5 al lancio (19 novembre in Italia).

Sappiamo già che il titolo dovrebbe aggiungere nuovi contenuti alla storia del gioco, oltre ad apportare un notevole miglioramento grafico, dal sistema di illuminazione completamente rimaneggiato agli asset 4K fino a terminare con il supporto a HDR, ray tracing ed altro ancora. Infine, System Redux proporrà un gameplay ampliato, che include nuove meccaniche di gioco, nuovi segreti da svelare, meccaniche stealth rivisitate, interrogatori neurali aggiuntivi e miglioramenti della qualità dell’esperienza apportati grazie al contributo della community di Observer.

Recentemente, Bloober Team ha diffuso i requisiti hardware che saranno necessari per far girare la versione PC del gioco. Li trovate in questa precedente notizia.