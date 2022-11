Nuovo Amazon Echo Dot (5° generazione) a meno di 25€ per il Black Friday!

Mancano ancora un po’ di giorni all’effettivo Black Friday, fissato per il 25 novembre prossimo, ma già da questo momento Amazon sta proponendo delle offerte in anticipo, che ci accompagneranno fino al prossimo 28 novembre. Tra queste, non mancano anche gli sconti sulle cuffie e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui sta venendo proposto o smart speaker Amazon Echo Dot di quinta generazione.

Prima di addentrarci nell’offerta su Amazon Echo Dot, vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Lo smart speaker Echo Dot di quinta generazione è equipaggiato con l’assistente vocale Alexa, la quale è in grado di darvi una mano durante le comuni attività quotidiane, dall’offrire utili ricette da preparare per pranzo e cena al controllo di lampadine, serrature, prese della corrente e di tutti gli altri accessori compatibili con il suo ecosistema.

Le potenzialità sono semplicemente infinite e possono essere espanse ulteriormente con le Skill, piccole applicazioni che consentono di aggiungere nuove abilità ad Alexa, come la riproduzione del rumore della pioggia utile per incentivare il sonno ed altro ancora.

Lo smart speaker Echo Dot di quinta generazione vi permette anche di mettervi in contatto con coloro che abitano con voi, grazie alla possibilità di chiamare i dispositivi in un’altra stanza con la funzione Drop In.

Rispetto alla precedente generazione, il nuovo smart speaker Echo Dot è dotato di un design elegante e rinnovato e un audio migliorato, offrendo voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza. Inoltre, è anche Climate Pledge Friendly, in quanto la progettazione del dispositivo ha tenuto in considerazione la sostenibilità.

Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa lo smart speaker Echo Dot di quinta generazione a soli 24,99€, rispetto ai consueti 59,99€ di listino, con uno sconto del 58% e un risparmio reale di 35€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo monitor gaming a un prezzo eccellente!

Vi ricordiamo che il nostro team specializzato segue da vicino tutte le offerte del Black Friday e vi segnala le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.