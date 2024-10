Yu-Gi-Oh! Early Days Collection ha una data d'uscita: ecco i giochi inclusi

Se siete appassionati di Yu-Gi-Oh!, sarete felici di sapere che Konami ha annunciato la data di lancio della Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION, una raccolta nostalgica di titoli retrò di Yu-Gi-Oh! risalenti alla fine degli anni ’90 e ai primi anni 2000.

La collezione sarà disponibile a partire dal 27 febbraio su Nintendo Switch e Steam, riportando in vita alcuni retro-giochi particolarmente amati dagli appassionati della celebre saga di duelli di carte.

Questa edizione speciale arriva in concomitanza con il 25° anniversario del gioco di carte Yu-Gi-Oh!, e includerà classici come Yu-Gi-Oh! L’Anima del Duellante Eterno, Yu-Gi-Oh! Le Carte Sacre e Yu-Gi-Oh! Reshef il Distruttore.

In particolare, i giochi parte del cofanetto saranno:

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (1998/GAME BOY)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (1999/GAME BOY, GAME BOY COLOR)

Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories (2000 JP, 2002 US, 2003 EU/GAME BOY COLOR)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist (2000/GAME BOY COLOR. Include supporto alle battaglie online).​

Yu-Gi-Oh Duel Monsters 6, Expert 2 (2001/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul (2001 JP, 2002 US, 2003 EU/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards (2002 JP, 2003 US, 2004 EU/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction (2003 JP, 2004 US ed EU/GAME BOY ADVANCE)

L’edizione fisica della collezione sarà corredata da una delle due carte “Spolverino dell’Arpia” in edizione Rara Segreta Quarto di Secolo, disponibili solo tramite pre-ordine presso rivenditori selezionati.

I titoli originali, pubblicati tra il 1998 e il 2004, saranno accompagnati da miglioramenti per adattarsi agli standard moderni dal punto di vista tecnico. Tra feature inedite, segnaliamo l’introduzione di una funzione di salvataggio/caricamento, non disponibile all’epoca delle uscite originali, e il supporto alle battaglie online per Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist, con altri titoli che verranno aggiornati a loro volta per offrire questa funzionalità.