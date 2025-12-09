Il futuro dell'ecosistema Xbox potrebbe riservare sorprese significative nel corso del 2026, con particolare attenzione al patrimonio storico della casa di Redmond.

A confermarlo è stato Jason Ronald, Vice Presidente di Xbox Gaming Devices and Ecosystem, che in un'intervista alla BBC ha lasciato intendere come il 25° anniversario della piattaforma rappresenti un'occasione ideale per celebrare il passato mentre si definisce la direzione futura del brand.

Le sue dichiarazioni, pur mantenendo un profilo istituzionale, hanno acceso le speranze della community riguardo a una possibile espansione della retrocompatibilità.

L'intervista si inserisce nel contesto della copertura dedicata a Xbox Ally X, il dispositivo handheld che segna l'ingresso ufficiale di Microsoft nel mercato delle console portatili.

Ronald ha spiegato come il timing attuale rappresenti il momento perfetto per questo passo, con comportamenti dei giocatori, trend industriali e maturità tecnologica finalmente allineati.

"Pensiamo sempre a quale sia il futuro del gaming e a nuovi modi per permettere alle persone di giocare", ha dichiarato il dirigente, sottolineando come l'handheld Xbox risponda a un'evoluzione naturale del mercato.

Il momento più interessante dell'intervista è arrivato quando il giornalista Tom Gerken ha incalzato Ronald sulla questione della backward compatibility.

La domanda diretta – se Microsoft intenda portare più titoli Xbox originale su Game Pass – ha ricevuto una risposta diplomatica ma carica di sottintesi.

"Non posso annunciare nulla oggi, ma nel 2026 celebriamo il 25° anniversario di Xbox e vogliamo festeggiare la grande eredità e la storia che abbiamo costruito, oltre a definire il futuro dell'ecosistema Xbox", ha affermato Ronald.

La formulazione volutamente ambigua ha scatenato speculazioni nella community Xbox. L'espansione della retrocompatibilità rappresenterebbe una mossa strategica importante, considerando che la libreria originale Xbox e quella Xbox 360 contano ancora numerosi titoli non accessibili sulle piattaforme moderne.