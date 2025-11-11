Xbox Game Pass arricchisce il suo catalogo con tre nuovi titoli disponibili da oggi, 11 novembre, offrendo agli abbonati una selezione variegata che spazia dall'avventura indie al classico action-adventure. La lineup odierna porta con sé Great God Grove, Lara Croft and the Temple of Osiris e l'insolito Pigeon Simulator, distribuiti tra le diverse tier del servizio Microsoft. Come ormai consuetudine, gli abbonati Ultimate godono dell'accesso completo, mentre chi ha sottoscritto il tier Premium può mettere le mani su due dei tre giochi annunciati.

Il titolo di punta dell'aggiornamento è sicuramente Great God Grove, disponibile su Xbox Series X|S, PC e Cloud per gli abbonati Premium e Ultimate. Questo action-adventure indie presenta una premessa narrativa piuttosto peculiare: gli dei si riuniscono una volta per generazione per rimandare l'apocalisse, ma questa volta il dio della comunicazione ha scatenato litigi tra le divinità prima di sparire nel nulla. Con il cielo che si spacca e gli dei nel caos totale, i giocatori dovranno unirsi ai Bizzyboys per salvare il mondo dalla "A-POCKY-LIPS", come recita ironicamente la descrizione ufficiale.

Per chi preferisce esperienze più consolidate, Lara Croft and the Temple of Osiris rappresenta un'ottima opportunità di recuperare un capitolo spesso sottovalutato della saga. Il titolo, sequel del pluripremiato Guardian of Light, introduce per la prima volta nella serie arcade di Lara Croft il supporto cooperativo fino a quattro giocatori. L'esperienza mescola esplorazione, combattimenti contro orde di nemici provenienti dagli inferi egizi, puzzle articolati e trappole mortali, il tutto condito da un comparto visivo curato. Il gioco è accessibile su Console, PC e Cloud per gli abbonati Premium e Ultimate.

A chiudere il trittico troviamo Pigeon Simulator, esclusiva per gli abbonati Ultimate su Xbox Series X|S, PC e Cloud. Questo bizzarro simulatore permette a un massimo di quattro giocatori di vestire i panni di "agenti piumati" responsabili della sicurezza cittadina. La premessa surreale prevede di mantenere contenuti i criptidi, proteggere il segreto del ruolo governativo dei piccioni e, aspetto fondamentale, raggiungere le quote prestabilite. Un concept che strizza l'occhio ai simulatori più assurdi che negli ultimi anni hanno conquistato una nicchia di pubblico affezionato.