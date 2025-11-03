Il servizio in abbonamento di Microsoft si prepara a dire addio a cinque titoli che lasceranno il catalogo nella metà di novembre.

L'annuncio è arrivato attraverso l'applicazione ufficiale Xbox, confermando quella che ormai è diventata una prassi consolidata: la rotazione periodica dei giochi disponibili per gli abbonati. Tra i titoli in uscita figurano alcune produzioni di spicco che hanno attirato l'attenzione dei giocatori negli ultimi mesi.

La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 15 novembre, quando cinque giochi abbandoneranno definitivamente il servizio. A sorprendere maggiormente è l'inclusione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, l'atteso sequel della celebre serie ambientata nella Zona di esclusione di Chernobyl, che rappresenta uno degli sparatutto più attesi dell'anno.

Prodotto in caricamento

Accanto a questo troviamo Frostpunk, il pluripremiato gestionale post-apocalittico sviluppato da 11 bit studios, dove i giocatori devono guidare una società di sopravvissuti in un mondo gelido e ostile.

L'elenco completo comprende anche Football Manager 2024, il simulatore calcistico per eccellenza sviluppato da Sports Interactive, insieme a Spirittea, il particolare gioco gestionale ispirato alla cultura asiatica, e Blacksmith Master, ancora in fase di Game Preview.

Quest'ultimo programma consente agli sviluppatori di pubblicare titoli ancora in sviluppo per ricevere feedback dalla comunità.

Per chi desidera continuare a giocare a questi titoli anche dopo la loro rimozione dal catalogo, Microsoft ha previsto una soluzione di consolazione.

Tutti i giochi in procinto di lasciare il servizio beneficiano di uno sconto del 20% sugli store digitali Xbox e Windows, un'offerta valida fino alla data effettiva di rimozione. Naturalmente, eventuali promozioni più vantaggiose già attive sullo store avrebbero la precedenza su questo sconto base.

La tempistica di questo annuncio non è casuale e segue uno schema ormai collaudato da Microsoft. Tipicamente, la comunicazione dei giochi in uscita precede di poco la rivelazione dei nuovi arrivi previsti per lo stesso periodo.

Gli appassionati possono quindi aspettarsi a breve l'annuncio ufficiale dei titoli in arrivo nella prima metà di novembre, che andranno a rimpinguare il catalogo dopo queste uscite.

Particolarmente interessante è il passaggio di testimone nel settore dei simulatori calcistici: l'addio di Football Manager 2024 sarà infatti compensato dall'arrivo del nuovo Football Manager 26, previsto per martedì 4 novembre.

Una transizione che permetterà agli appassionati di gestione calcistica di passare direttamente alla versione più recente senza interruzioni nell'esperienza di gioco.