Il catalogo di Xbox Game Pass Premium si arricchisce oggi di due nuovi titoli disponibili immediatamente per gli abbonati al tier intermedio del servizio Microsoft.

L'aggiornamento del 3 dicembre porta sulla piattaforma un seguito molto atteso nel panorama dei roguelike deckbuilder e un particolare simulatore dedicato agli appassionati di verniciatura spray.

Il primo titolo a fare il suo ingresso è Monster Train 2, disponibile su Xbox Series X|S, PC e tramite Cloud Gaming. Il sequel espande la formula che aveva reso celebre il primo capitolo, introducendo nuove fazioni giocabili chiamate "clan", nemici inediti e modalità di gioco aggiuntive.

Per chi non conoscesse la serie, Monster Train si distingue nel genere roguelike deckbuilder per la sua struttura verticale a tre livelli, dove i giocatori devono difendere il proprio Pyre dagli assalti nemici combinando strategicamente carte e posizionamento delle unità.

La meccanica di gioco del primo Monster Train aveva conquistato una nicchia fedele di appassionati grazie alla sua capacità di offrire run sempre diverse e una profondità strategica notevole.

Il secondo capitolo promette di amplificare questi elementi mantenendo intatta l'identità del predecessore, una mossa che dovrebbe soddisfare sia i veterani della serie che i nuovi giocatori in cerca di un roguelike card-based impegnativo.

Il secondo arrivo è Spray Paint Simulator, anch'esso disponibile su console, PC e Cloud. Questo titolo appartiene al filone sempre più popolare dei simulatori di attività quotidiane e mestieri, dove i giocatori possono cimentarsi nella verniciatura a spray di superfici degradate.

L'obiettivo è riportare le superfici al loro splendore originale attraverso una copertura precisa e uniforme, con un gameplay che punta sulla soddisfazione visiva del "prima e dopo".

Come spesso accade per i simulatori di questo tipo, l'appeal risiede nell'aspetto rilassante e meditativo dell'attività simulata, oltre alla gratificazione immediata di vedere i risultati del proprio lavoro.

La presenza su Cloud Gaming permette di provare entrambi i titoli senza dover occupare spazio su disco, una caratteristica particolarmente apprezzata da chi gestisce librerie digitali sempre più voluminose.