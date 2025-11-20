Xbox Game Pass arricchisce il proprio catalogo con due nuovi titoli disponibili da oggi, 20 novembre, per gli abbonati PC e Ultimate. Tra le aggiunte spicca The Crew Motorfest di Ubisoft, un open-world racing di grande calibro che porta i giocatori tra le strade e i paesaggi mozzafiato delle Hawaii.

Si tratta di un'aggiunta particolarmente significativa per il servizio in abbonamento di Microsoft, considerando che parliamo di una produzione tripla A firmata dal colosso francese, capace di offrire centinaia di ore di contenuti a chi ama i racing game arcade.

The Crew Motorfest rappresenta il piatto forte di questo aggiornamento del catalogo. Il racing game open-world ambientato nelle isole hawaiane di O'ahu e Maui offre un'esperienza di guida variegata, con oltre 20 campagne tematiche che spaziano dalle corse su strada al drift, passando per le sfide off-road.

Il titolo Ubisoft si distingue per la sua impostazione fortemente arcade e per la celebrazione della cultura automobilistica a 360 gradi, permettendo ai giocatori di collezionare centinaia di veicoli iconici.

La disponibilità su Xbox Game Pass riguarda console, PC e cloud gaming per gli abbonati Ultimate, una mossa che potrebbe dare nuova linfa vitale alla community del gioco.

Prodotto in caricamento

The Crew Motorfest aveva debuttato nel settembre 2023, e l'ingresso nel servizio in abbonamento Microsoft rappresenta un'opportunità per chi non aveva ancora avuto modo di provarlo, evitando l'investimento dell'acquisto completo.

Accanto al blockbuster Ubisoft, il catalogo si arricchisce anche di Monsters Are Coming! Rock & Road, disponibile esclusivamente su PC per gli abbonati Game Pass PC e Ultimate. Si tratta di un tower defense rogue-lite con meccaniche survival, dove i giocatori devono proteggere una città in continuo movimento dalle orde di mostri.

Il gameplay si concentra sulla raccolta di risorse, il potenziamento delle difese e la progressione del personaggio attraverso run successive, secondo la classica formula dei roguelike moderni.

L'arrivo di The Crew Motorfest su Xbox Game Pass conferma la strategia sempre più aggressiva di Microsoft nel portare sul servizio titoli tripla A anche relativamente recenti.

Per gli appassionati di racing game, specialmente quelli che prediligono l'approccio arcade rispetto alle simulazioni pure, questa è un'occasione da non perdere per esplorare uno degli open-world automobilistici più vasti e variegati attualmente sul mercato.