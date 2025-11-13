Due nuovi titoli sono disponibili da oggi per gli abbonati a Xbox Game Pass, portando esperienze di gioco completamente opposte: da un lato l'atmosfera rilassante di un'avventura nella natura invernale, dall'altro l'adrenalina frenetica di uno sparatutto cooperativo. Microsoft mantiene così la promessa di arricchire il catalogo del servizio con la prima ondata di novembre 2025, offrendo ai giocatori contenuti già molto attesi dalla community.

Il più interessante dei due è probabilmente Winter Burrow, sviluppato da Pine Creek Games, un titolo che da tempo figurava nelle liste dei giochi più desiderati dagli utenti del servizio. Si tratta di un gioco di sopravvivenza ambientato in un mondo naturale dove il giocatore veste i panni di un topolino che fa ritorno alla casa della propria infanzia. L'obiettivo principale è ritrovare una zia scomparsa e riportare la propria tana agli antichi splendori, ma non sarà un'impresa semplice.

Il gameplay richiede infatti di affrontare un ambiente esterno gelido e ostile, esplorando la natura selvaggia alla ricerca di risorse preziose. Una volta raccolto il necessario, si può fare ritorno al rifugio dove cucinare e costruire oggetti utili, preparandosi così per nuove spedizioni sempre più profonde nell'ignoto. L'estetica del gioco trasmette un senso di comfort domestico particolarmente adatto alle fredde serate autunnali e invernali, rendendolo ideale per chi cerca un'esperienza videoludica rilassante ma coinvolgente.

Winter Burrow è disponibile per gli abbonati Ultimate e PC Game Pass su Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Per chi vuole cimentarsi con la completezza totale, il gioco presenta una lista di achievement da sbloccare che promette di aggiungere ore di sfida al tempo di gioco base.

Prodotto in caricamento

Completamente diverso nell'approccio è invece Relic Hunters Legend, uno sparatutto dall'alto con elementi da looter-shooter che privilegia l'azione caotica e colorata. Il gioco, lanciato originariamente su Xbox ad agosto scorso, offre modalità cooperativa fino a quattro giocatori e una narrazione incentrata sul recupero dei propri ricordi perduti, sottratti dal tiranno Duke Ducan. Per raggiungerlo, sarà necessario farsi strada tra le sue truppe utilizzando un arsenale di armi potenti, abilità speciali e potenziamenti vari.

Con l'arrivo nel Game Pass, gli sviluppatori sperano che un pubblico più ampio possa affrontare le sfide proposte dal gioco. Il titolo è accessibile agli abbonati Premium, Ultimate e PC Game Pass su Xbox Series X|S e PC.

L'aggiunta di questi due titoli rappresenta la strategia di Microsoft di diversificare costantemente l'offerta del servizio, bilanciando generi e stili per soddisfare gusti differenti. Mentre Winter Burrow punta su atmosfera e ritmi pacati, perfetti per un pubblico che cerca esperienze contemplative, Relic Hunters Legend si rivolge agli amanti dell'azione cooperativa e della progressione basata sul bottino, mantenendo vivo l'interesse del catalogo con proposte variegate.