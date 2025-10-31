Microsoft sta cercando di rendere l'esperienza di gioco su ROG Xbox Ally più fluida e immediata, introducendo una tecnologia che promette di rivoluzionare i tempi di caricamento. Con l'aggiornamento di ottobre 2025, la casa di Redmond ha presentato l'Advanced Shader Delivery, un sistema pensato per eliminare una delle principali seccature che affliggono i giocatori PC: la lunga fase di compilazione degli shader prima dell'avvio di un gioco. Si tratta di un processo tecnico che, su Windows, può richiedere diversi minuti a seconda del titolo, trasformando l'attesa prima di giocare in un vero e proprio test di pazienza.

La novità tecnica introdotta da Microsoft funziona secondo un principio relativamente semplice ma efficace: gli shader vengono precaricati durante il download del gioco stesso. In questo modo, secondo quanto dichiarato dall'azienda, i tempi di avvio possono ridursi fino a dieci volte, mentre l'esperienza di gioco diventa più fluida e il consumo della batteria al primo utilizzo risulta notevolmente inferiore. Per chi non mastica quotidianamente di tecnologia PC, gli shader sono componenti grafici essenziali che devono essere elaborati prima che un gioco possa funzionare correttamente.

L'elenco iniziale dei giochi compatibili con questa funzionalità è piuttosto corposo e include alcuni dei titoli più popolari del momento. Tra questi spiccano Call of Duty: Black Ops 6, Grand Theft Auto V Enhanced, Hogwarts Legacy e diversi capitoli della saga Resident Evil. Non mancano esclusive Microsoft come Forza Horizon 5, Sea of Thieves e il recente Microsoft Flight Simulator 2024, oltre a produzioni come Avowed, South of Midnight e The Outer Worlds 2.

Prodotto in caricamento

La lista completa comprende anche titoli giapponesi di grande richiamo come Final Fantasy XVI, Persona 3 Reload e Monster Hunter Rise, accanto a esperienze più di nicchia come Deep Rock Galactic, Lies of P e il controverso The Callisto Protocol. Particolare interesse suscitano le inclusioni di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e di titoli ancora in sviluppo come Ninja Gaiden 4 e Silent Hill f.

L'iniziativa si inserisce nella strategia più ampia di Microsoft di avvicinare l'ecosistema PC a quello console, sfruttando ROG Xbox Ally come piattaforma ibrida. Questo dispositivo, già disponibile sul mercato, rappresenta un tentativo di creare un ponte tra i due mondi del gaming, offrendo la portabilità tipica delle console portatili con la potenza e la versatilità del PC gaming. La tecnologia Advanced Shader Delivery diventa quindi un elemento distintivo di questa visione.

Microsoft ha già annunciato che altri giochi riceveranno il supporto per questa funzionalità nei prossimi mesi. L'azienda non ha però fornito dettagli specifici su quali titoli verranno aggiunti alla lista né su eventuali tempistiche precise. L'aggiornamento di ottobre 2025 include anche altre novità per ROG Xbox Ally, con ulteriori funzionalità previste per il 2025 e il 2026 che verranno svelate gradualmente.