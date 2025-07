La notizia in un minuto

The Gold River Project è un nuovo RPG indie sviluppato da Fairview Games Inc. che combina l'atmosfera vichinga e la sopravvivenza open-world di Valheim con l'azione dei vecchi Far Cry. Ambientato in una riserva naturale del Pacifico nord-occidentale, il gioco sfida i giocatori a sopravvivere a un esperimento misterioso mentre vengono osservati e manipolati. Con un'estetica che ricorda The Forest, offre meccaniche di raccolta risorse, enigmi ambientali ed esplorazione, pensato principalmente per il co-op ma giocabile anche in solitaria. Una demo gratuita è già disponibile su Steam, mentre la data d'uscita ufficiale non è ancora stata annunciata.