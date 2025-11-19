Resident Evil Requiem non avrà a quanto pare una demo pubblica nel prossimo futuro. Nonostante la nuova console Nintendo abbia già accumulato una discreta libreria di versioni di prova, il prossimo capitolo della storica serie horror di Capcom non seguirà questo trend, almeno per ora. A confermarlo è stato il produttore Masato Kumazawa, in un’intervista concessa al sito australiano Stevivor, durante la quale ha chiarito che al momento non esiste “alcun piano” per una demo accessibile al pubblico.

Secondo Kumazawa, il team preferisce concentrare tutte le proprie risorse sullo sviluppo del gioco completo, atteso per l’inizio del prossimo anno. L’obiettivo è garantire il più alto livello qualitativo possibile, evitando di distogliere attenzione e personale per preparare una versione dimostrativa destinata agli store digitali.

“Il nostro team di sviluppo sta facendo del suo meglio per assicurarsi di creare il miglior gioco possibile, affinché sia un prodotto rifinito.”

Queste dichiarazioni chiariscono che, almeno “in questa fase”, Capcom non ha intenzione di divulgare una demo come materiale promozionale. Una scelta che potrebbe sorprendere alcuni fan, considerando che in passato la compagnia ha spesso utilizzato versioni di prova come strumento di marketing. Basti ricordare Resident Evil 7, che fu accompagnato da una demo molto discussa, oppure altri titoli che hanno già potuto contare su contenuti simili, come Street Fighter 6.

Prodotto in caricamento

Va comunque precisato che una demo di Resident Evil Requiem è stata mostrata in alcune occasioni speciali, in particolare durante il Tokyo Game Show, permettendo ai partecipanti di provare segmenti del gioco in anteprima. Parte di quel materiale è già circolato online, incluso un video di gameplay in modalità portatile registrato proprio in occasione dell’evento.

Per chi fosse impaziente di vedere il titolo in azione, queste anteprime rappresentano al momento l’unico sguardo concreto disponibile. La versione finale del gioco arriverà il 27 febbraio 2026 su tutte le piattaforme annunciate, dando ufficialmente inizio al nuovo capitolo della celebre saga survival horror.