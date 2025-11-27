Epic Games Store torna a far parlare di sé con un nuovo titolo gratuito disponibile fino a giovedì 4 dicembre, confermando una tradizione ormai consolidata che continua a dare soddisfazione agli utenti più attenti. Ogni settimana, puntuale, lo store digitale aggiorna le proprie offerte, permettendo a chiunque di ampliare la propria libreria senza alcun costo aggiuntivo. Un’abitudine che, per chi non ha mai mancato un appuntamento, si traduce in una collezione di giochi sterminata e in continua crescita.

Questa volta tocca a Universe for Sale, un indie esplorativo davvero particolare. La descrizione ufficiale del gioco recita: «In un bizzarro bazar c’è una donna inquieta che crea interi universi nel palmo della sua mano. Universe for Sale è un’avventura disegnata a mano ambientata tra le dense nubi di Giove, dove oranghi senzienti lavorano come scaricatori di porto e misteriosi cultisti si strappano la carne dalle ossa per raggiungere l’illuminazione. Esplora ogni anfratto di una colonia raffazzonata su Giove. Case da tè traballanti, strani negozi di bizzarrie e officine di meccanici sovraccarichi costellano lo scenario pittoresco e famigerato sorto attorno alla miniera abbandonata.»

E ancora: «Ogni nuovo volto, che sia umano, simiesco, scheletrico o robotico, ha una storia unica da raccontare mentre cerca di sopravvivere alla pioggia acida che cade incessante. Il maestro senza nome, incuriosito dalle storie sulla capacità di Lila di creare universi, la trova in una notte di pioggia per discutere dell’insolito potere che possiede. Per qualcosa di così stupefacente, lei lo descrive come descriverebbe la preparazione di un caffè. Ma non è solo il maestro a voler sapere di più su Lila, che rischia di svelare il mistero al cuore di Universe for Sale. Dunque, scegli una tazza, trova qualche ingrediente e Lila modellerà un universo secondo le tue specifiche. La sola domanda è: lo compri?»

Come scaricarlo?

Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC. Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito). Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana. Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta. Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione. Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare.

Anche stavolta, Epic Games Store continua a dimostrare la sua capacità di intercettare gusti diversi tra i giocatori, proponendo esperienze che vanno dai titoli blasonati, agli indie (come in questo caso).