Un RTS in uscita è in prova gratis, da ora

Un titolo molto atteso in arrivo su Steam quest'anno ha ora una demo gratuita disponibile per tutti.

Il gioco in questione, Stronghold Crusader: Definitive Edition, uscirà ufficialmente il 15 luglio 2025, con la demo disponibile a sei mesi dal lancio.

Si tratta del remaster di un titolo cult del 2002, sequel dell’originale Stronghold del 2001 (la serie la trovate su Amazon), che ha segnato un’epoca per gli appassionati di strategia in tempo reale.

Tuttavia, come riportato anche da CB, non è chiaro se la demo sia compatibile con Steam Deck: sulla pagina del gioco è indicato che la compatibilità è “Sconosciuta.”

Questo significa che il gioco potrebbe funzionare alla perfezione, non funzionare affatto o trovarsi in una via di mezzo. Al momento, non abbiamo conferme in merito, ma gli utenti PC non dovranno preoccuparsi di questa incognita.

Per chi non la conoscesse, la serie Stronghold è un punto di riferimento per gli amanti del genere RTS, ma i giochi originali mostrano ormai il peso degli anni.

Per questo motivo, FireFly Studios, lo sviluppatore originale, ha deciso di riproporre Stronghold Crusader in una versione definitiva che punta a conquistare sia i nostalgici sia i nuovi fan della strategia.

Questa edizione rimasterizzata offre “scontri storici nel deserto reinterpretati,” con contenuti di gioco inediti e un comparto visivo migliorato e l’attenzione ai dettagli emerge anche nella fedeltà agli elementi originali.

Tra le novità di gameplay, troviamo otto nuove unità giocabili, quattro nuovi signori mossi dalla IA, diverse campagne aggiuntive, una modalità co-op inedita, mappe di dimensioni maggiori e opzioni di personalizzazione ampliate.

Sul prezzo del gioco completo, FireFly Studios non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Tuttavia, il precedente remaster del primo Stronghold del 2023, venduto a 14,99 dollari, potrebbe offrire un’indicazione su quanto costerà questa nuova edizione definitiva.

