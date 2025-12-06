A Safehouse in the Hills è il nuovo, gigantesco aggiornamento di GTA Online in arrivo il 10 dicembre su tutte le piattaforme, da PlayStation 5 a PC. Questa volta Rockstar decide di puntare sul lusso sfrenato, aprendo le porte a un segmento immobiliare mai visto prima nel gioco. Se hai costruito un impero criminale e ti senti ormai al vertice, è il momento di celebrarlo con una villa di altissima fascia, situata nei quartieri più prestigiosi di Los Santos e progettata per essere tanto imponente quanto personalizzabile.

Ma non solo: il contenuto vedrà il ritorno del personaggio di Michael De Santa, direttamente da GTA 5. Le nuove proprietà firmate Prix Luxury Real Estate rappresentano la casa definitiva: enormi spazi esterni, interni raffinati, vetrine per i trofei, saloni di bellezza, garage illuminati ad arte e persino aree dedicate ai propri animali domestici.

A tutto questo si aggiunge un assistente personale gestito da un’intelligenza artificiale che si occuperà di ogni aspetto della vita del giocatore, dal business alla gestione quotidiana, con bonus produttivi esclusivi e la possibilità di assumere guardie del corpo. Chi vuole ostentare potrà invece divertirsi con un podio per esporre le auto, un’armeria, un’officina professionale e tutta una serie di migliorie premium dedicate ai clienti di fascia alta. Tutti i dettagli sono disponibili su prixluxuryrealestate.com.

Non manca un pacchetto esclusivo per gli abbonati a GTA+, che potranno mettere le mani con una settimana di anticipo sulla nuova Vapid FMJ MK V, l’ultima supercar della storica linea Vapid. Gli iscritti riceveranno anche vantaggi aggiuntivi dedicati ai proprietari di ville e l’opzione per gestire da remoto i membri del personale tramite l’app del Vinewood Club per iFruit.

L’aggiornamento introduce inoltre nuove missioni accessibili a tutti, indipendentemente dall’acquisto di una villa. Arrivano anche nuovi veicoli – incluse auto compatibili con le modifiche di Hao’s Special Works – più mezzi dotati di disturbatore di frequenze e persino nuovi modelli delle forze dell’ordine. Rockstar espande anche l’esperienza complessiva con eventi Freemode aggiuntivi e numerose migliorie di qualità della vita. Spicca infine il nuovo Creatore di missioni, uno strumento avanzato che permette ai giocatori di progettare e pubblicare missioni personalizzate con obiettivi, attori, meccaniche e sistemi complessi, ampliando le possibilità creative della community.

Rockstar ricorda anche che sta per chiudersi la finestra per riscattare i bonus del programma VIP. Completando le tre missioni Nuovi annunci entro il 7 dicembre si accede al livello oro, che offre fino a 2.000.000 di GTA$ di sconto sulle proprietà Prix Luxury e un bonus di 1.000.000 di GTA$ accreditato entro 72 ore, oltre al Maglione girocollo Rockstar nero. Accedendo a GTA Online entro il 7 dicembre si potrà invece ottenere gratuitamente la splendida Übermacht Revolter e tutte le ricompense del livello nero.