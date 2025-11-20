Gli utenti Xbox Game Pass che aspettavano il titolo day one dal forte sapore nostalgico Mixtape dovranno attendere un po’ più del previsto: il gioco è stato ufficialmente rinviato. Negli anni Xbox Game Pass si è rivelato un terreno fertile per le produzioni indie e, anche se Mixtape arriverà comunque nel catalogo, non lo vedremo prima del prossimo anno.

Presentato per la prima volta durante lo Xbox Games Showcase del giugno 2024, Mixtape aveva subito attirato l’attenzione degli amanti delle produzioni indipendenti e dei ragazzi cresciuti negli anni ’80 e ’90. Con uno stile visivo ispirato alla stop-motion e una colonna sonora decisiva nel dare vita al suo mondo, Mixtape è presto diventato uno dei progetti indie più peculiari tra quelli previsti al lancio per Xbox Game Pass. Ma chi era pronto a vivere un viaggio fatto di malinconia, adolescenza e ricordi, ora dovrà puntare al 2026.

Lo sviluppatore Beethoven & Dinosaur ha annunciato il rinvio tramite un post su X. Sebbene sia confermato l’arrivo nel 2026, non è ancora stata fissata una data precisa. Mixtape si aggiunge così al numero crescente di titoli day one attesi su Xbox Game Pass nel 2026.

Nonostante la delusione comprensibile, il team di sviluppo ha comunicato la notizia con leggerezza. In un post ironico su X, Beethoven & Dinosaur ha pubblicato una sorta di “mixtape delle scuse”, selezionando brani che accompagnano metaforicamente l’attesa del pubblico. Nella playlist compaiono “I’m Sorry” di John Denver, “Patience” dei Guns & Roses e “It Won’t Be Long” dei Beatles, un modo disinvolto per stemperare la notizia meno piacevole.

Nei mesi scorsi anche il CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer aveva espresso grande apprezzamento per Mixtape, definendolo un’aggiunta di valore al catalogo Xbox Game Pass. Forse non è un titolo che tutti stavano seguendo, ma per chi ama la musica degli anni ’80 e ’90, i racconti di formazione e le direzioni artistiche poco convenzionali, potrebbe rivelarsi una piccola gemma.

La storia segue tre amici risucchiati in rievocazioni dei momenti più significativi della loro infanzia, trascinati all’interno dei ricordi proprio dalla forza di una playlist memorabile. Tra gli artisti confermati ci sono Devo, The Smashing Pumpkins, Siouxsie and the Banshees, The Cure e Joy Division: un accompagnamento musicale che promette di essere il vero cuore dell’esperienza.