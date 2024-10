Ubisoft ha sistemato le missioni più fastidiose di Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws ha indubbiamente avuto i suoi problemi e, tra questi, ci sono le missioni stealth che sono risultate molto fastidiose per tanti giocatori.

La protagonista del titolo Ubisoft (lo trovate su Amazon) non deve solo sparare all'impazzata e fuggire in modo rocambolesco, ma il più delle volte deve infiltrarsi con attenzione per superare le missioni.

E queste missioni ora saranno leggermente migliori perché, come riporta PC Gamer, Ubisoft ha pubblicato una nuova patch che, tra le altre cose, dovrebbe rendere il gameplay stealth un po' più permissivo.

Ubisoft ha dichiarato di aver implementato modifiche alla furtività in 'False Flag' e in altre missioni, per dare ai giocatori più flessibilità nell'approcciare le situazioni senza il rischio di fallire immediatamente.

Inoltre, sono stati aumentati e migliorati i checkpoint nelle missioni, insieme a più opportunità di auto-salvataggio nelle aree ostili open world (come i Compounds Imperiali e i Territori delle Fazioni), il che significa che, se fallite una sezione furtiva, non perderete troppo tempo.

Tra gli altri cambiamenti apportati a Star Wars Outlaws c'è anche l'introduzione di un nuovo Bug Reporter per segnalare i bug, la difficoltà della modalità Ricercato ora scala in base alla progressione del giocatore, e sembra che gli NPC siano più intelligenti nei combattimenti.

Non è la prima volta che Outlaws si aggiorna ma, anzi, Ubisoft Massive non ha mai abbandonato il titolo e ha lavorato duramente per renderlo sempre più appetibile. Giusto qualche settimana fa è stato pubblicato l'update 1.2, che ha migliorato ancora il videogioco.

La speranza è che Star Wars Outlaws possa tornare ad essere appetibile per la community, visto che il lancio iniziale è stato molto tiepido. La produzione ha infatti molti pregi, come abbiamo detto nella nostra recensione in cui abbiamo decretato che «le missioni principali sono il fiore all'occhiello dell'opera, mentre il contorno e il comparto tecnico non sono all'altezza delle altre opere moderne e persino degli ultimi giochi di Star Wars targati EA, migliori in tutto.»