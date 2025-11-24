Two Point Museum si prepara a ricevere il suo contenuto scaricabile più massiccio fino ad oggi, e lo fa con una mossa che dimostra crescente maturità nel modello di distribuzione dei contenuti post-lancio. Dopo il successo di Fantasy Finds, il primo grande DLC a pagamento che introduceva meccaniche RPG-lite nel gameplay gestionale, Two Point Studios alza la posta con Zooseum, un'espansione dedicata alla fauna selvatica che sarà disponibile dal 2 dicembre.

La notizia più interessante? Una corposa demo gratuita accessibile già da domani, 25 novembre, che non solo permetterà di testare il contenuto, ma resterà permanentemente disponibile nel gioco base senza limitazioni temporali.

L'annuncio iniziale di Zooseum aveva sollevato qualche perplessità tra i fan del franchise Two Point. In un mercato già saturo di gestionali zoologici – da Planet Zoo fino ai classici come Zoo Tycoon – il rischio era quello di diluire l'identità unica di Museum, allontanandosi dall'assurdo British humour che caratterizza la serie per inseguire meccaniche già viste altrove.

Le prime immagini di gameplay hanno però rapidamente dissipato questi dubbi, mostrando tartarughe che trasportano interi orti vegetali completi di capanno degli attrezzi sul carapace, e uccelli tropicali camuffati da piante esotiche.

Il pacchetto di contenuti si presenta decisamente sostanzioso. Zooseum introduce oltre 40 exhibit di fauna selvatica recuperabili attraverso una nuova expedition map chiamata Farflung Isles, dove i curatori museali dovranno "salvare" (con tutte le virgolette del caso, considerando il tono satirico della serie) esemplari per le proprie collezioni.

Prodotto in caricamento

La nuova location Silverbottom Park ospiterà una campagna completa a cinque stelle, richiedendo ai giocatori di completare almeno la prima stella di Memento Mile in modalità carriera per sbloccarne l'accesso, mentre resta immediatamente disponibile in sandbox.

La strategia di distribuzione adottata da Two Point Studios merita particolare attenzione nel panorama attuale delle pratiche DLC. La versione gratuita, disponibile da domani, non è una trial limitata nel tempo ma un'integrazione permanente al gioco base che include Silverbottom Park fino alla prima stella della campagna e i primi tre POI (Points of Interest) delle Farflung Isles.

Tutto ciò che i giocatori sbloccheranno durante questa prova resterà nel loro salvataggio, seguendo lo stesso modello già sperimentato con successo per Fantasy Finds.

Il lancio del DLC sarà accompagnato dall'aggiornamento 7.0, che porterà miglioramenti alla qualità della vita, correzioni di bug e ottimizzazioni generali. Two Point Studios ha mantenuto un ritmo di aggiornamenti gratuiti costante dall'uscita, includendo memoriali per lo staff e l'espansione progressiva della mappa expedition del Digiverse.