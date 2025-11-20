Free Play Days torna con una selezione particolarmente ricca, offrendo ai giocatori Xbox un weekend pieno di titoli da provare senza costi aggiuntivi. Da giovedì 20 novembre a domenica 23 novembre, gli abbonati ai livelli Xbox Game Pass Ultimate, Premium ed Essential potranno accedere gratuitamente a Police Simulator: Patrol Officers (XPA), Expeditions: A MudRunner Game e Wildgate. Tre esperienze molto diverse, accomunate però dalla possibilità di essere provate liberamente per l’intera durata dell’evento.

Parallelamente, Xbox mette a disposizione una seconda ondata di giochi aperta a tutti i membri Xbox, senza alcun tipo di abbonamento richiesto: Nowhere Prophet, ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 e For The King II. Un’occasione particolarmente interessante per chi vuole scoprire nuovi generi, dai deckbuilder tattici ai musou più spettacolari fino ai roguelite strategici.

Per iniziare a giocare, è sufficiente visitare le pagine dedicate ai singoli titoli su Xbox.com e selezionare l’installazione tramite il proprio abbonamento, oppure accedere alla sezione Subscriptions dello store su console e scendere fino alla raccolta Free Play Days. Una procedura che Xbox ripropone ormai da anni e che continua a semplificare l’accesso ai contenuti temporaneamente gratuiti.

Come sempre, tutti i progressi ottenuti durante il weekend verranno mantenuti nel caso in cui si decida di acquistare i giochi, che per l’occasione sono disponibili con sconti variabili. Tra le proposte più rilevanti c’è Expeditions: A MudRunner Game, ora disponibile con uno sconto del 50% per celebrare il lancio della Season 4: Amber Dusk. Anche Nowhere Prophet scende del 70%, mentre altre produzioni come Wildgate e Police Simulator: Patrol Officers propongono riduzioni più leggere ma comunque significative.

Questi Free Play Days rappresentano uno dei modi più efficaci con cui Xbox mantiene vivo il coinvolgimento della community, offrendo weekend capaci di far scoprire nuovi titoli e, allo stesso tempo, incentivare gli acquisti grazie agli sconti temporanei. Una strategia ormai consolidata, che continua a funzionare proprio perché mette in risalto giochi spesso meno visibili ma meritevoli di attenzione.

Per ulteriori novità sui prossimi Free Play Days e su tutto ciò che riguarda il mondo Xbox, è possibile seguire gli aggiornamenti costanti su Xbox Wire.