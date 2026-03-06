C'è un piccolo gioco indie che sta conquistando la comunità videoludica con una formula apparentemente semplice ma straordinariamente efficace: costruire una città mediterranea dell'Ottocento, mattone per mattone, con la stessa libertà creativa di Minecraft e la dolcezza visiva che ha reso celebre Stardew Valley.

Si chiama Town to City, è sviluppato da Galaxy Grove e pubblicato da Kwalee, ed è disponibile su Steam in accesso anticipato. Il concept di fondo è quello del city builder, un genere che tradizionalmente attira un pubblico di nicchia, amante della gestione e della pianificazione urbana.

Town to City però ribalta questa percezione, abbracciando un'estetica voxel — la stessa tecnica grafica a blocchi tridimensionali che ha reso immortale Minecraft — e ammorbidendola con colori caldi, scorci mediterranei e un ritmo narrativo che ricorda più una passeggiata in un borgo del Sud Italia che una sessione di microgestione strategica.

Il giocatore si ritrova in un paesino del XIX secolo e ha il compito di farlo crescere fino a diventare una città prospera, con piena libertà nel posizionare e costruire ogni edificio.

Proprio in queste settimane, il gioco si prepara ad accogliere un aggiornamento gratuito di rilievo: il Terraforming Update, atteso per marzo.

La novità più significativa è l'introduzione di un pennello per modellare il paesaggio, con cui sarà possibile creare rilievi e avvallamenti nel terreno, trasformando radicalmente l'aspetto della mappa.

Non si tratta solo di un intervento estetico: la capacità di plasmare l'ambiente circostante aggiunge una dimensione completamente nuova alla pianificazione urbana, avvicinando ulteriormente il gioco all'esperienza creativa tipica dei sandbox.

L'aggiornamento porterà con sé anche nuovi elementi decorativi — tra cui un parco giochi — e nuovi ponti, oltre a una serie di migliorie pensate per rendere l'esperienza più fluida.

Tra queste, la possibilità di annullare le modifiche al terreno, la rimozione rapida delle decorazioni e una modalità di posizionamento senza collisioni. Piccoli accorgimenti che, nella pratica quotidiana del giocatore, fanno una differenza concreta.

Chi volesse approfittare di questo momento per acquistare il gioco ha tempo fino al 16 marzo per farlo a prezzo ridotto su Steam: 19,12€ invece di 24,99€, con uno sconto del 15%. Per chi non se la sente ancora di impegnarsi, è disponibile una demo gratuita direttamente dalla pagina del gioco. Una possibilità concreta per tastare il terreno prima di decidere.

La roadmap futura è ambiziosa. Dopo il Terraforming Update, è previsto per la primavera un piccolo aggiornamento tematico con decorazioni stagionali. Il traguardo più importante, però, è fissato tra aprile e giugno di quest'anno: il lancio della versione 1.0, accompagnato dal Big Expanded Campaign Update, che dovrebbe portare una campagna narrativa ampliata.

Un secondo grande aggiornamento è già in cantiere per la seconda metà del 2026. Al momento il gioco è disponibile solo su PC, ma non è da escludere un'eventuale espansione ad altre piattaforme in coincidenza con il lancio ufficiale.