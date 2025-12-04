In occasione dello showcase per il venticinquesimo anniversario della serie, Creative Assembly ha ufficialmente annunciato che Total War: Medieval III è entrato nella fase iniziale di sviluppo. Il nuovo capitolo segna un ritorno alle radici più autentiche della saga, ponendo l’accento su una struttura storica rigorosa e su una complessità sistemica che punta a recuperare ciò che rese iconici i capitoli classici della serie.

Gli sviluppatori descrivono Medieval III come un progetto fortemente incentrato su politica, religione e strutture di potere feudale. L’obiettivo è offrire un’esperienza dove le grandi battaglie convivono con la gestione minuziosa di un mondo medievale credibile e stratificato, evitando una semplice espansione territoriale fine a sé stessa. La mappa si concentrerà soprattutto sull’Europa medievale e sulle regioni limitrofe, lasciando da parte l’approccio globale adottato da altri capitoli.

Prodotto in caricamento

Il nuovo titolo sarà alimentato dal Warcore Engine, tecnologia di nuova generazione pensata per sostenere i futuri progetti della serie. Si tratta di un’evoluzione dell’attuale motore, capace di gestire scenari più ricchi e battaglie ancor più imponenti. Creative Assembly ha confermato che il Warcore Engine consentirà il debutto della saga anche su console, con versioni previste per PlayStation e Xbox. Nonostante ciò, il team ha voluto ribadire che l’esperienza strategica di fascia alta su PC rimarrà il cuore del franchise, che continuerà a spingere sull’ambizione della serie nelle battaglie su vasta scala.

Durante l’evento non si è parlato solo di Medieval III. È infatti disponibile da subito Tides of Torment, il nuovo DLC premium di Total War: Warhammer III, che introduce tre nuovi Lord leggendari per le fazioni degli Alti Elfi, dei Norsca e di Slaanesh. È stato inoltre presentato il prossimo pacchetto Lords of The End Times, in arrivo nell’estate 2026, che aggiungerà quattro ulteriori Lord leggendari alla colossale campagna Immortal Empires, ora gratuita per tutti i possessori di Total War: Warhammer I e II. Il primo dei nuovi Lord a essere mostrato è Nagash, il celebre negromante deciso a reclamare il suo destino e sommergere il mondo in una nuova era di non-morte.

Questi contenuti anticipano anche l’arrivo dell’End Times Update, un aggiornamento gratuito che introdurrà scenari apocalittici, eventi cataclismici e una rielaborazione della campagna, progettata per spingere la strategia verso nuove direzioni. L’update includerà inoltre un nuovo Lord leggendario ancora da rivelare.

Creative Assembly ha infine accennato a un ulteriore progetto non ancora annunciato, che verrà rivelato completamente durante i prossimi The Game Awards. Il team lo definisce come la prossima grande uscita e come uno dei titoli più ambiziosi nella storia del franchise, presentandolo come il vero inizio di una nuova era per Total War.