La scena modding di The Witcher 3: Wild Hunt non smette mai di sorprendere, e questa volta un creator della community ha realizzato qualcosa di particolare per tutti i fan del franchise di CD Projekt RED.

Il modder noto come OlivierR45455566465 ha pubblicato una mod ambiziosa che espande in modo significativo Kaer Morhen, la storica fortezza dei Witcher, recuperando luoghi e atmosfere che risalgono addirittura al primo capitolo della saga.

Per chi ha trascorso decine di ore nei panni di Geralt di Rivia, si tratta di un'occasione concreta per riscoprire la mappa con occhi nuovi.

Nel dettaglio, l'intervento del modder ripristina il secondo piano e il seminterrato di Kaer Morhen, aree che erano presenti nel capostipite della serie ma che CDPR non aveva reintegrato in The Witcher 3.

Ogni Witcher riceve ora una stanza personalizzata, aumentando notevolmente la credibilità narrativa e l'immersione nella lore. Il seminterrato include anche una stanza segreta ispirata al film animato The Nightmare of the Wolf, pensata per i giocatori più curiosi e disposti a esplorare ogni angolo della fortezza.

Tra le aggiunte più interessanti figura la ricostruzione integrale della vecchia miniera dei Kikimore, scenario che i fan storici ricorderanno dal DLC The Price of Neutrality del primo The Witcher, dove Geralt si avventurava insieme a Eskel.

La mod porta inoltre sulla mappa i resti dell'accampamento di Sabrina Glevissig, personaggio la cui storia risale a quarant'anni prima degli eventi narrati nel terzo capitolo, aggiungendo un ulteriore strato di contesto storico al mondo di gioco.

La mod per Kaer Morhen di OlivierR45455566465 è disponibile al download gratuitamente. Con il franchise di The Witcher proiettato verso nuovi capitoli e la community ancora attivissima sul terzo episodio, è evidente che l'interesse dei giocatori per questo universo narrativo rimane solido anni dopo il lancio originale. .