Continuo a pensare che quante più sono le consol sù cui far uscire un titolo, quanto più i giochi saranno monchi e mal implementati, come è sempre stato del resto. Per gli sviluppatori sono tempo, risorse, soldi e impegni aggiuntivi da togliere al progetto di base che, con i costi di sviluppo e le complessità di questi tempi, vanno a discapito del gioco, dei giocatori e dell' intero progetto.
